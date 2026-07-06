WM 2026. Portugal – Spanien: Voraussichtliche Aufstellungen bekannt

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WM 2026. Portugal – Spanien: Voraussichtliche Aufstellungen bekannt

In einem der meist erwarteten Spiele des WM-Achtelfinales 2026 treffen die Nationalmannschaften von Portugal und Spanien aufeinander.

Das iberische Derby beginnt um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit. Vor dem entscheidenden Duell wurden die voraussichtlichen Startaufstellungen der Teams bekannt.

Ronaldo führt den portugiesischen Angriff an

Es wird erwartet, dass die portugiesische Nationalmannschaft in der Offensive auf Cristiano Ronaldo setzt, unterstützt auf den Flügeln von Rafael Leão und Pedro Neto.

Im Mittelfeld könnten Bruno Fernandes, Vitinha und João Neves agieren. Die Schnelligkeit von João Cancelo und Nuno Mendes auf den Außenverteidigerpositionen wird von entscheidender Bedeutung sein.

Portugals voraussichtliche Aufstellung:

Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Nuno Mendes, Neves, Vitinha, Fernandes, Neto, Leão, Ronaldo.

Yamal und Oyarzabal sind Spaniens größte Hoffnung

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente wird voraussichtlich Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal und Álex Baena im Angriff einsetzen.

Im Mittelfeld werden Rodri, Pedri und Dani Olmo für die Ballkontrolle und den Spielaufbau verantwortlich sein.

Spaniens voraussichtliche Aufstellung:

Simón, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Porro, Rodri, Pedri, Olmo, Baena, Yamal, Oyarzabal.

Ronaldo gegen Yamal

Die Aufmerksamkeit der Fans wird sich auf die Stars zweier Generationen richten. Auf der einen Seite steht Cristiano Ronaldo, der an seiner letzten Weltmeisterschaft teilnimmt, auf der anderen Seite Spaniens junger Anführer Lamine Yamal.

Portugal setzt auf Erfahrung und schnelle Angriffe, während Spanien auf Ballbesitz und Dominanz im Mittelfeld vertraut.

WM 2026. Achtelfinale

Portugal — Spanien

Anstoßzeit: 00:00 Uhr, Taschkenter Zeit.

Der Verlierer verabschiedet sich vom Turnier. Kurz gesagt, dies ist kein gewöhnliches Spiel – es ist ein Nachbarschaftsderby, ein Ticket für das Viertelfinale und das Aufeinandertreffen zweier Fußballgenerationen.

WM 2026PortugalSpanienFußballIberisches Derby
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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