Die Abschiedszeremonie für Ali Chamenei fand im Imam-Chomeini-Musalla-Komplex in Teheran statt. An der Zeremonie nahmen seine Söhne Mustafa, Maysam und Masud teil, die hinter dem Sarg ihres Vaters das Totengebet sprachen.

Mujtaba Chamenei, der als potenzieller Nachfolger des iranischen Obersten Führers gehandelt wird, war bei der Zeremonie nicht zu sehen.

Es wurde berichtet, dass zusammen mit Ali Chamenei auch seine Familienangehörigen beigesetzt wurden, darunter seine Tochter, sein Schwiegersohn, seine Schwiegertochter und seine 14 Monate alte Enkelin.

Vor Beginn der Beerdigung hielt der Dichter Mohammad Rasouli eine Rede. Er äußerte sich scharf gegen US-Präsident Donald Trump und bezeichnete dessen Tötung als eine „Pflicht“.

Rasouli fragte die Versammelten, warum der „schlechteste Mensch der Welt“ noch am Leben sei. Es heißt, sein Auftritt sei geplant gewesen und die Mehrheit auf dem Platz habe diese Worte mit Applaus begrüßt.

Mohammad Bagher Zolghadr, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, erklärte, dass bei der Zeremonie zwei Hauptparolen gerufen wurden. Die Menge forderte Widerstand gegen Feinde und Rache für das Blut des iranischen Führers.

Das Hauptgebet wurde vom 97-jährigen Ayatollah Jafar Sobhani aus Ghom geleitet.

Die Gebete und Rezitationen waren den Seelen von Ali Chamenei und seinen Familienmitgliedern gewidmet, darunter seine Schwiegertochter Zahra Haddad-Adel und seine 14 Monate alte Enkelin Zahra Mohammadi Golpayegani.

Laut Quellen von The Guardian äußerte Donald Trump Zweifel an der Trauer der Teilnehmer. Er behauptete, er habe geglaubt, die iranische Bevölkerung hasse Chamenei, und vermutete, die Trauer sei „gefälscht“.

Journalisten vor Ort stellten jedoch fest, dass die Trauer der Teilnehmer aufrichtig war.