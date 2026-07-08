Der Stürmer von England und Bayern München, Harry Kane, festigt weiterhin seine Position als einer der gefährlichsten Angreifer im Weltfußball. Mit seiner produktiven Leistung bei der Weltmeisterschaft 2026 beeindruckt er nicht nur die Fans, sondern auch ehemalige Fußballstars. In einem Interview mit Goal.com betonte der ehemalige englische Verteidiger Des Walker, dass es fast unmöglich sei, einen Stürmer wie Kane zu stoppen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut Walker müssen Verteidiger heute zu extremen Maßnahmen greifen, um Harry Kane auf dem Platz in Schach zu halten. „Die einzige Möglichkeit, ihn zu stoppen, ist, härter gegen ihn zu spielen, ihn zu treten. Denn er wird nicht zögern, dasselbe mit dir zu tun“, beschrieb der ehemalige Verteidiger in einem humorvollen, aber ernsten Ton. Ihm zufolge ist Kane nicht nur ein Torjäger, sondern ein universeller Spieler, der seinem Team in jeder Minute des Spiels nützt.

Erfolg in Deutschland und das Ende des Titelfluchs

Harry Kanes Wechsel von Tottenham zum deutschen Giganten schlug ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Nachdem er jahrelang in London keinen einzigen bedeutenden Titel gewinnen konnte, gelang es dem Stürmer, diesen „Fluch“ bei Bayern München zu brechen. Der 32-Jährige ist mittlerweile zweifacher Bundesliga-Meister. Während seiner Zeit in Deutschland hat er sowohl bei den Mannschafts- als auch bei den persönlichen Erfolgen Rekordwerte erreicht.

Statistiken zufolge hat Kane in 147 Spielen für die Bayern 146 Tore erzielt. Allein in der letzten Saison brach er seinen persönlichen Rekord und traf 61 Mal ins gegnerische Netz. Diese Konstanz beweist einmal mehr, dass er einer der besten Stürmer der Welt ist. Sein Spielstil wird mit Legenden wie Alan Shearer und Ian Wright verglichen.

Führungsrolle bei der Weltmeisterschaft

Bei der laufenden Weltmeisterschaft in Nordamerika hat Harry Kane die englische Nationalmannschaft ins Viertelfinale geführt. In einem dramatischen Spiel gegen Mexiko, das mit einem 3:2-Sieg endete, setzte er erneut ein Zeichen. Er hat in diesem Turnier bereits 6 Tore erzielt und damit seine Gesamtbilanz für die Nationalmannschaft auf 85 Treffer ausgebaut.

Kane steht kurz davor, nicht nur mit seinen Toren, sondern auch mit seiner Erfahrung auf dem Platz Rekorde zu brechen. Er ist nur noch 6 Spiele davon entfernt, Peter Shiltons Rekord für die meisten Länderspiele zu brechen. Sollte England dieses Turnier gewinnen, wäre Kanes Status als einer der größten Spieler der Fußballgeschichte zweifellos gefestigt.

Experten stellen fest, dass Harry Kanes größte Stärke sein Selbstvertrauen ist. Er mag bis zur 90. Minute unsichtbar bleiben, aber weder er noch seine Teamkollegen zweifeln daran, dass er in den letzten Sekunden treffen wird. Genau diese Eigenschaft unterscheidet ihn von anderen Stürmern und ist der Schlüssel zum Erfolg der englischen Nationalmannschaft.