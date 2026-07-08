Patrice Evra über Michael Olise: „Seine Ruhe ist seine größte Stärke“

Der junge Star des FC Bayern München und der französischen Nationalmannschaft, Michael Olise, begeistert weiterhin die Fußballwelt. Der Flügelspieler, der für seine ungewöhnlichen Bewegungen und seine Coolness auf dem Platz bekannt ist, hat nicht nur die Fans, sondern auch ehemalige Fußballlegenden auf sich aufmerksam gemacht. Der ehemalige französische Verteidiger Patrice Evra lobte den Spielstil des jungen Talents und betonte seine glänzende Zukunft. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Goal.com erklärte Patrice Evra, dass Michael Olises „nonchalante“ Art eigentlich seine größte Stärke sei. Während viele dies als Verantwortungslosigkeit oder übermäßige Entspannung ansehen, glaubt Evra, dass diese Eigenschaft zeigt, dass der Spieler die Situation vollkommen unter Kontrolle hat. Er sagt, die besten Spieler lassen schwierige Dinge sehr einfach aussehen.

Der Weg zum Star

Michael Olises Karriere hat in kurzer Zeit einen steilen Aufstieg genommen. Nachdem er 2021 in der englischen Championship für Reading spielte, bewies er sich bei Crystal Palace in der Premier League und wechselte zu einem Giganten wie dem FC Bayern München. In der Saison 2025/26 absolvierte er wettbewerbsübergreifend 52 Spiele und erzielte dabei 20 Tore und 20 Vorlagen. Diese Statistiken machen ihn zu einer der gefährlichsten Offensivkräfte der Welt.

„Ich bin nicht überrascht von Michael Olises Spiel, weil ich ihn schon lange beobachte. Jeder sieht sein Talent, aber mir gefällt seine Reife besser. Er hetzt nie. Selbst wenn keine Zeit ist, handelt er, als hätte er alle Zeit der Welt“, betonte Patrice Evra. Seiner Meinung nach befindet sich der 24-Jährige derzeit in seiner absoluten Blütezeit.

Derzeit kämpft Michael Olise in der französischen Nationalmannschaft an der Seite von Stars wie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Bradley Barcola um den Weltmeistertitel. Seine Kreativität auf dem Platz und seine Fähigkeit, für das Team zu arbeiten, haben ihn zu einem festen Bestandteil von Didier Deschamps' Mannschaft gemacht. Laut Evra wird Frankreich für viele Jahre einen starken Anführer haben, wenn der Spieler seinen Siegeshunger beibehält.

Real Madrid Interesse und Transferrekorde

Olises hervorragende Form hat das Interesse anderer europäischer Giganten geweckt, insbesondere von Real Madrid. Es heißt, Florentino Pérez sei bereit, eine Rekordsumme von 223 Millionen Euro auszugeben, um diesen „Galáctico“ in seinen Kader zu holen. Solche astronomischen Summen laden dem Spieler natürlich eine enorme Verantwortung auf.

Die Fußballgeschichte hat viele Stars gesehen, die kurz hell leuchteten und dann verblassten. Michael Olises aktuelle Konstanz und seine professionelle Einstellung deuten jedoch darauf hin, dass er lange an der Spitze bleiben wird. Vorerst hat er sich zum Ziel gesetzt, mit dem FC Bayern und der französischen Nationalmannschaft neue Erfolge zu feiern.