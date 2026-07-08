Ägyptischer Journalist: «Unsere Nationalmannschaft hat Geschichte geschrieben»

Die ägyptische Nationalmannschaft verlor im Achtelfinale der WM 2026 mit 2:3 gegen Argentinien. Der afrikanische Vertreter führte bis zur 79. Minute, kassierte jedoch in den letzten Minuten drei Gegentore in Folge.

Der Agent der ägyptischen Nationalmannschaft, Ehab Ragab, betonte, dass man nach dieser Niederlage stolz auf die Leistung des Teams sein müsse.

Ägypten stand kurz vor einer Sensation

Im Achtelfinale leistete Ägypten gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien deutlich stärkeren Widerstand als erwartet.

Das Team führte bis zur 79. Minute und stand kurz davor, eine der größten Sensationen des Turniers zu vollbringen.

«Niemand hat so ein Spiel erwartet»

Ehab Ragab ist der Meinung, dass die ägyptische Nationalmannschaft in diesem Spiel ihr Potenzial maximal ausgeschöpft hat.

«Ich glaube, niemand hat eine solch erfolgreiche Leistung der ägyptischen Mannschaft erwartet. Die ganze Welt hat es gesehen — wir waren sehr nah dran, den amtierenden Weltmeister und ein Team, in dem einer der größten Spieler der Geschichte spielt, aus dem Wettbewerb zu werfen», sagte Ragab.

Äußerte sich nicht zu strittigen Situationen

Nach dem Spiel zwischen Argentinien und Ägypten gab es verschiedene Diskussionen über die Schiedsrichterleistung und einzelne Szenen.

Ragab zog es jedoch vor, nicht auf dieses Thema einzugehen.

«Leider hat es nicht geklappt. Ich möchte nicht über bestimmte strittige Situationen sprechen», sagte er.

«Wir sollten stolz darauf sein»

Ragab betonte ausdrücklich, dass die ägyptische Nationalmannschaft eine würdige Teilnahme an der Weltmeisterschaft hatte.

«Die ägyptische Nationalmannschaft hat Geschichte geschrieben, wir sollten stolz darauf sein», fügte er hinzu.

Obwohl Ägypten aus dem Wettbewerb ausgeschieden ist, wird das Spiel gegen Argentinien den Afrikanern als Beispiel für großen Charakter, Mut und historischen Widerstand in Erinnerung bleiben.