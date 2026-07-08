Real Madrid plant den nächsten spektakulären Coup auf dem Transfermarkt. Berichte, dass der spanische Gigant bereit ist, eine Rekordsumme für den Stürmer Michael Olise vom FC Bayern München zu zahlen, erregen die Aufmerksamkeit der Fußballwelt. Sollte dieser Deal zustande kommen, könnte er zum teuersten Transfer der Fußballgeschichte werden. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com bereitet die Führung von Real Madrid ein Paket im Wert von rund 223 Millionen Euro für das 23-jährige französische Talent vor. Es wird erwartet, dass dieser Betrag den Weltrekord von 222 Millionen Euro bricht, den Neymar 2017 aufgestellt hat. Klubpräsident Florentino Perez beabsichtigt, die Tradition fortzusetzen, die hellsten Stars des Weltfußballs in einer Mannschaft zu vereinen.

Ivan Zamorano: „Olise sollte morgen gekauft werden“

Real Madrid-Legende und der ehemalige chilenische Stürmer Ivan Zamorano drückte in einem Interview mit der Marca seine volle Unterstützung für diesen Transfer aus. Seiner Meinung nach ist Michael Olise der am besten geeignete Kandidat, um das Offensivpotenzial der Mannschaft auf ein neues Niveau zu heben. Zamorano betonte die Notwendigkeit, ein furchteinflößendes Angriffstrio zu bilden.

„Ich hätte Olise schon morgen gekauft! Wenn er, Kylian Mbappe und Vinicius Junior zusammenspielen, wird die Mannschaft zu einer unaufhaltsamen Kraft. Außerdem ist es notwendig, den Kader durch Spieler wie Enzo Fernandez für das Mittelfeld weiter zu verstärken. Wir haben exzellente Verteidiger, also werden wir mit diesen Transfers zu einer perfekten Mannschaft“, sagt der legendäre Stürmer.

Michael Olise konnte sich in dieser Saison beim FC Bayern München bereits beweisen. Seit seinem Wechsel von Crystal Palace nach Deutschland hat er sich schnell zu einem der produktivsten Stürmer Europas entwickelt. Seine Vielseitigkeit und die Fähigkeit, auf mehreren Offensivpositionen zu spielen, schaffen zusätzliche Optionen für den Trainerstab von Real Madrid.

Balance und zukünftige Herausforderungen

Obwohl Zamorano optimistisch in die Zukunft des Vereins blickt, ging er auch auf die Probleme bei den jüngsten Leistungen der Mannschaft ein. Ihm zufolge könnte es nicht die erwarteten Ergebnisse bringen, sich nur auf Star-Stürmer zu verlassen. Bestimmte Schwierigkeiten in der Saison 2025-2026 zeigten, wie wichtig es ist, das Gleichgewicht in der Mannschaft zu wahren.

„Wir haben zwei Weltklasse-Stürmer und die Mannschaft muss um sie herum aufgebaut werden. In der letzten Saison war jedoch ein Ungleichgewicht zwischen Angriff, Mittelfeld und Abwehr zu erkennen. Wir sollten uns nicht nur auf das Können von 'Bestien' wie Vinicius Junior und Kylian Mbappe verlassen. Die Mannschaft muss von der Offensive bis zur Defensive als geschlossene Einheit agieren“, fügte der ehemalige Spieler hinzu.

Derzeit prüft die Führung von Real Madrid die finanziellen Aspekte dieses Transfers und die Position des FC Bayern München. Sollte der Deal erfolgreich abgeschlossen werden, wird Michael Olise ein wichtiger Teil des neuen 'Galacticos'-Projekts von Madrid. Für Fußballfans ist es immer ein Vergnügen, einen solch hochkarätig besetzten Kader in der UEFA Champions League zu sehen.