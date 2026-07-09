Neymar vor drei Wegen nach der WM 2026: Sein Vater ist gegen eine Entscheidung...

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Neymar vor drei Wegen nach der WM 2026: Sein Vater ist gegen eine Entscheidung...

Nach dem frühen Ausscheiden der brasilianischen Nationalmannschaft bei der WM 2026 haben sich die Fragen um Neymars Zukunft gehäuft. Laut UOL erwägt der Spieler drei mögliche Szenarien für die Fortsetzung seiner Karriere.

Demnach hatten Neymars Vertraute bereits vor Beginn der Weltmeisterschaft bemerkt, dass er mental vom Fußball erschöpft war.

Neymar zeigte Anzeichen mentaler Erschöpfung

Laut UOL ist Neymar in letzter Zeit des Drucks im Fußball und der Haltung der Medien überdrüssig geworden.

Es wird berichtet, dass er sich bei Freunden darüber beklagt hat, dass er trotz 15 Jahren in der brasilianischen Nationalmannschaft nicht genügend Anerkennung von der Presse erhält.

Brasiliens Niederlage veränderte die Lage

Brasilien schied im Achtelfinale der WM 2026 nach einer 1:2-Niederlage gegen Norwegen aus dem Turnier aus.

Danach soll Neymar seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt haben. Dies hat auch verschiedene Spekulationen über seine Zukunft auf Vereinsebene befeuert.

Das erste Szenario — Verbleib bei Santos

Eine der Hauptoptionen für Neymar ist die Rückkehr zu Santos, um seinen laufenden Vertrag zu erfüllen.

In diesem Fall würde der Spieler seine Karriere in Brasilien fortsetzen und seine Verpflichtungen gegenüber dem Verein vollständig erfüllen.

Der zweite Weg — ein Verein mit weniger Druck

Laut UOL besteht eine weitere Möglichkeit darin, dass Neymar zu einem anderen Verein wechselt, bei dem der Druck vergleichsweise geringer ist.

Diese Option könnte es dem Spieler ermöglichen, in einem Umfeld abseits des großen Mediendrucks zu spielen und seine Karriere in einer ruhigeren Umgebung fortzusetzen.

Sein Vater ist gegen die dritte Entscheidung

Die dritte Möglichkeit ist, dass Neymar seine Profifußballkarriere beendet.

Dem Bericht zufolge hat sich der Vater des Spielers jedoch offen gegen diese Option ausgesprochen. Er vertritt die Position, dass Neymar weiterhin im Fußball bleiben sollte.

Neymar steht nun vor einer der wichtigsten Entscheidungen seiner Karriere. Ob er bei Santos bleibt, ein neues Team wählt oder einen ganz anderen Weg einschlägt – diese Frage könnte in naher Zukunft beantwortet werden.

NeymarBrasilienSantosNorwegenUOL
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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