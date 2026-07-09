Surkhon-Stürmer wechselt zu Pakhtakor: Deal enthält wichtige Klausel

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Surkhon-Stürmer wechselt zu Pakhtakor: Deal enthält wichtige Klausel

Surkhon-Stürmer Stefan Chinedu setzt seine Karriere vorübergehend bei Pakhtakor fort. Der Verein aus Termez verlängerte zunächst den laufenden Vertrag mit dem nigerianischen Angreifer, bevor er ihn auf Leihbasis an den Hauptstadtklub verlieh.

Dieser Transfer ist eines der bemerkenswertesten Ereignisse vor der zweiten Saisonhälfte der Superliga, da Chinedu bei Surkhon in kurzer Zeit durch starke Leistungen die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen hatte.

Vertrag mit Chinedu bis 2027 verlängert

Nach Angaben des Pressedienstes von Surkhon hat der Verein den laufenden Arbeitsvertrag mit Stefan Chinedu bis Ende 2027 verlängert.

Diese Entscheidung zeigt, dass der Verein aus Termez den Stürmer weiterhin in seinen langfristigen Plänen sieht. Obwohl der Spieler ausgeliehen ist, bleiben die Transferrechte bei Surkhon.

Stürmer spielt bis Saisonende für Pakhtakor

Gemäß der Vereinbarung zwischen den Parteien wird der nigerianische Stürmer bis zum Ende der Saison 2026 auf Leihbasis für Pakhtakor auflaufen.

Für Pakhtakor könnte dieser Transfer den Wettbewerb und die Torgefahr im Angriff erhöhen. Chinedu erhält die Chance, sich bei einem Team, das um die Meisterschaft kämpft, auf neuem Niveau zu beweisen.

10 Tore in 14 Spielen

Stefan Chinedu hat insgesamt 14 offizielle Spiele für Surkhon bestritten.

In diesen Partien erzielte der Stürmer 10 Treffer. Diese Bilanz machte ihn zu einem der effizientesten Legionäre der Superliga.

Surkhon dankt dem Stürmer

Der Verein aus Termez würdigte den Einsatz des Spielers für das Team besonders.

„Unser Team dankt Chinedu für seinen engagierten Einsatz in unserem Verein“, heißt es in der Mitteilung des Klubs.

Die große Intrige hinter der Leihe

Chinedus Wechsel zu Pakhtakor könnte den Wettbewerb in der zweiten Saisonhälfte der Superliga noch spannender machen.

Einerseits hat Pakhtakor einen erfahrenen und treffsicheren Stürmer gewonnen. Andererseits hat Surkhon durch die Vertragsverlängerung die Kontrolle über die Zukunft des Spielers behalten.

Stefan ChineduSurkhonPakhtakorSuperliga UsbekistanFußball Transfers
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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