Joan Laporta lobt die Leistung von Lionel Messi und Lamine Yamal bei der WM 2026

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Joan Laporta lobt die Leistung von Lionel Messi und Lamine Yamal bei der WM 2026

Der Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, hat sich zum Verlauf der Weltmeisterschaft 2026 auf nordamerikanischem Boden geäußert. Der Vereinschef verhehlte nicht seine Bewunderung für die Leistungen des argentinischen Kapitäns Lionel Messi und der jungen Talente der Katalanen. Laporta, der sich derzeit in Dallas aufhält, teilte seine Gedanken vor den entscheidenden Phasen des Turniers. Dies berichtet Goal.com .

Obwohl er bereits 39 Jahre alt ist, hat sich Lionel Messi bereits zum wahren Helden dieses Wettbewerbs entwickelt. Der Stürmer von Inter Miami hat in sechs Spielen acht Tore erzielt und führt die Torschützenliste an. Laut Goal.com bezeichnete Laporta Messis körperliche Verfassung und seine Führungsqualitäten in der argentinischen Nationalmannschaft als ein "außergewöhnliches Phänomen". Messi ist in diesem Turnier zudem zum besten Torschützen in der Geschichte der Weltmeisterschaften aufgestiegen (21 Tore).

Messi und die neue Generation

"Messis Teilnahme an der Weltmeisterschaft ist einfach unglaublich. Acht Tore, einige davon mit höchster technischer Finesse erzielt. Sein Talent leuchtet immer noch. Die argentinische Nationalmannschaft spielt für Messi, und sie bilden eine geschlossene Einheit. Sie können sich glücklich schätzen, einen Spieler wie Leo zu haben", betonte Joan Laporta.

Der Präsident äußerte sich auch zu den aktuellen Spielern des FC Barcelona, insbesondere zu Lamine Yamal, der in der spanischen Nationalmannschaft glänzt. Ihm zufolge ist der Erfolg der Eigengewächse des Vereins auf internationaler Bühne eine große Quelle des Stolzes für die katalanische Institution. Es wurde besonders hervorgehoben, dass Lamine Yamal während des Turniers mehrfach zum Spieler des Spiels (MVP) gewählt wurde.

"Ich unterstütze alle 'Barça'-Spieler, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen, voll und ganz. Ihr Erfolg ist unser Erfolg. Lamine spielt ein fantastisches Turnier, und auch Pedri, Dani Olmo und Pau Cubarsí zeigen sehr gute Leistungen", sagte der Vereinschef.

Im Laufe des Gesprächs äußerte sich Laporta auch positiv über Anthony Gordon, der in diesem Sommer von Newcastle zum FC Barcelona gewechselt ist. Gordon, der mit der englischen Nationalmannschaft das Halbfinale erreichte, fiel dem Präsidenten durch seine kreative Spielweise auf. Dies wird als positives Signal für die katalanischen Fans vor der neuen Saison gewertet.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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