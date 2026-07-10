Verfolgen Sie das Spiel Frankreich gegen Marokko live auf unserer Website

Sie können das Viertelfinalspiel der FIFA WM 2026 zwischen Frankreich und Marokko über unseren Live-Ticker auf unserer Website verfolgen.

Die Partie beginnt heute um 01:00 Uhr im Stadion in Foxborough. Beide Mannschaften haben ihre Startaufstellungen bekannt gegeben. Frankreich beginnt das Spiel mit Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué und Mbappé.

Die Aufstellung von Marokko umfasst Bounou, Salah-Eddine, Mazraoui, Aguerd, Hakimi, El Aynaoui, Richardson, El Khannouss, Ounahi, Diaz und Talbi.

Wir berichten während des Spiels in Echtzeit über Tore, gefährliche Szenen, Karten, Auswechslungen und alle wichtigen Ereignisse.