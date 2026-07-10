Mbappé glänzt gegen Marokko: Frankreich steht im Halbfinale!

Die französische Nationalmannschaft besiegte Marokko im Viertelfinale der WM 2026 mit 2:0 und sicherte sich den Einzug ins Halbfinale.

Der Held des Spiels war Kylian Mbappé. Der Stürmer von Real Madrid war an beiden Toren direkt beteiligt und wurde zum Spieler des Spiels gewählt.

Mbappé trifft selbst und liefert einen Assist

Kylian Mbappé stand im Duell gegen Marokko im Mittelpunkt der französischen Angriffe.

Der 27-jährige Stürmer erzielte zunächst selbst den Führungstreffer. Danach bereitete er das Tor von Ousmane Dembélé vor und trug so zum zweiten Treffer seines Teams bei.

Frankreich meistert die Hürde Marokko

Marokko galt bei dieser Weltmeisterschaft als einer der ernsthaften Herausforderer. Doch Frankreich setzte sich im Viertelfinale dank seiner Erfahrung und individuellen Klasse durch.

Der 2:0-Sieg festigt den Status der Franzosen als einer der Top-Favoriten auf den Titel.

Zum dritten Mal Spieler des Spiels im Turnier

Mbappé wurde bei dieser Weltmeisterschaft bereits zum dritten Mal zum Spieler des Spiels ernannt.

Diese Statistik unterstreicht einmal mehr, wie wichtig seine Rolle für die Équipe Tricolore ist. In entscheidenden Phasen sind es solche Spieler, die das Spiel entscheiden.

Wer wartet im Halbfinale?

Frankreich trifft nun im Halbfinale der WM 2026 auf den Sieger der Partie Spanien gegen Belgien.

Das verspricht einen weiteren großen Fußballabend in der nächsten Runde.

Ein wichtiges Signal für Frankreich

Der Sieg gegen Marokko zeigte, dass Frankreich nicht nur einen starken Kader hat, sondern auch einen Anführer, der in entscheidenden Momenten Verantwortung übernimmt.

Mbappé hat erneut geliefert – Frankreich ist dem Titel einen weiteren Schritt näher gekommen.