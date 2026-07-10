Mourinho kehrt zur Real-Basis zurück: Die erste Nachricht war sehr kurz

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Mourinho kehrt zur Real-Basis zurück: Die erste Nachricht war sehr kurz

Der portugiesische Fachmann José Mourinho hat offiziell seine Arbeit bei Real Madrid aufgenommen.

Er gab seine Ankunft im Trainingszentrum des Vereins über ein Foto in den sozialen Medien bekannt. Mourinhos kurzer Kommentar unter dem Foto signalisierte den Beginn einer neuen Ära für die Madrid-Fans.

Mourinho an der Real-Basis gesichtet

José Mourinho ist im Trainingszentrum des Madrider Klubs eingetroffen und hat offiziell seine Tätigkeit als Cheftrainer begonnen.

Der Fachmann veröffentlichte ein Foto von sich auf dem Vereinsgelände auf seiner Social-Media-Seite. Dies zeigte, dass seine Rückkehr zu Real Madrid praktisch begonnen hat.

„Auf geht’s!!“

Mourinho hinterließ unter dem Foto kein langes Statement, sondern einen kurzen und wirkungsvollen Kommentar.

„Auf geht’s!!“, schrieb der portugiesische Trainer.

Dieser Satz löste bei den Fans von Real Madrid großes Interesse aus. Der Madrider Klub ist für Mourinho kein Unbekannter – er arbeitete bereits früher dort in einem Umfeld von hohem Druck, großen Spielen und bedeutenden Siegen.

Vertrag läuft über drei Jahre

Zur Information: José Mourinho hat einen Dreijahresvertrag bei Real Madrid unterschrieben.

Dies zeigt, dass die Vereinsführung mit dem neuen Trainer kein kurzfristiges Experiment wagt, sondern ein Projekt für mindestens mehrere Spielzeiten startet.

Zweite Rückkehr nach Madrid

Mourinho trainierte Real Madrid bereits zwischen 2010 und 2013.

In dieser Zeit arbeitete er im wettbewerbsintensivsten Umfeld des spanischen Fußballs und prägte das Team mit seinem unverwechselbaren, konsequenten Stil. Nun kehrt der portugiesische Fachmann mit einer neuen Aufgabe und einem neuen Kader nach Madrid zurück.

Letzte Station war Benfica

Mourinhos letzte Arbeitsstelle war der portugiesische Verein Benfica.

Er verließ das Team aus Lissabon nach Ende der letzten Saison. Seitdem gab es verschiedene Spekulationen über sein nächstes Ziel.

Eine neue Ära beginnt bei Real Madrid

Mourinhos erstes Foto auf dem Vereinsgelände und sein kurzer Kommentar hatten mehr Bedeutung als ein einfacher Beitrag.

Nun stellt sich in Madrid die eine große Frage: Welches Gesicht wird Mourinho Real Madrid bei seiner zweiten Rückkehr verleihen?

José MourinhoReal MadridLa LigaFußballTrainer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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