Eine Ära endet im Senegal: Sadio Mané beendet seine Nationalmannschaftskarriere

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Eine Ära endet im Senegal: Sadio Mané beendet seine Nationalmannschaftskarriere

Eine der modernen Legenden des afrikanischen Fußballs, der langjährige Anführer und Kapitän der senegalesischen Nationalmannschaft, Sadio Mané, hat seine internationale Karriere beendet. Dies berichtete die einflussreiche senegalesische Le Quotidien Zeitung. Die unerwartete Entscheidung des 34-jährigen Stürmers sorgte nicht nur im Senegal, sondern in der gesamten Fußballwelt für großes Aufsehen. Zamin.uz beleuchtet die Details dieses historischen Abschieds und den Weg des Starspielers.

„Ich habe alles für diese Flagge gegeben“

Als Sadio Mané sich von der Nationalmannschaft verabschiedete, betonte er in seiner Erklärung seine unendliche Liebe zur Heimat und dass er auf dem Platz alles gegeben habe. Seine Abschiedsworte an die Fans dürften jeden Fußballfan berühren:

„Wisse, dass ich alles für diese Flagge gegeben habe. Ich habe meine ganze Kraft eingesetzt und immer bis zum Ende auf dem Platz für unser Land gekämpft.“

Der beste Torschütze in der Geschichte des Senegals

Mané hinterließ im Trikot der Nationalmannschaft nicht nur als einfacher Spieler, sondern als echter Rekordhalter seine Spuren. Seine internationale Statistik ist beeindruckend:

  • Anzahl der Einsätze: 130 offizielle Länderspiele;

  • Erzielte Tore: 54 Tore (mit diesem Ergebnis ging er als erfolgreichster Torschütze in die Geschichte der senegalesischen Nationalmannschaft ein);

  • Höchster Erfolg: Goldmedaille und Meistertitel beim Afrika-Cup 2021;

  • Weitere Erfolge: Silbermedaillengewinner beim Afrika-Cup 2019 und 2026.

Erfolgreiche Karriere auf Vereinsebene

Während seiner Karriere spielte Sadio Mané für einige der größten europäischen Vereine. Seit 2023 vertritt er den saudi-arabischen Verein Al-Nassr und sicherte sich in der kürzlich beendeten Saison 2026 den ehrenvollen Titel des saudi-arabischen Meisters.

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Trophäen, die Mané bei verschiedenen Vereinen gewonnen hat:

Verein

Zeitraum / Status

Wichtigste gewonnene Trophäen

Liverpool (England)

Die glanzvollste Zeit seiner Karriere

Premier League Meister, Champions League Sieger, UEFA Super Cup, FA Cup, League Cup

Bayern München (Deutschland)

Kurzes Engagement in München

Bundesliga Meister, DFL-Supercup

Al-Nassr (Saudi-Arabien)

2023 bis heute

Saudi-arabischer Meister nach Abschluss der Saison 2026

Zur Erinnerung: Neben den oben genannten Vereinen spielte Sadio Mané während seiner Karriere auch für den FC Metz in Frankreich, Red Bull Salzburg in Österreich und den FC Southampton in England.

Садио МанеSenegalАн-НасрЛиверпуль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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