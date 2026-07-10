Brozović könnte zu Real Madrid wechseln: Eine interessante Option für Mourinho

Der kroatische Nationalspieler Marcelo Brozović ist nach seinem Abschied vom saudi-arabischen Klub Al-Nassr ablösefrei.

Nun heißt es, dass der 33-jährige Fußballer seine Karriere bei einem der größten Klubs Spaniens fortsetzen könnte.

Real Madrid prüft die Option Brozović

Laut dem Journalisten Sacha Tavolieri hat Real Madrid die Möglichkeit, Brozović ohne Ablösesumme zu verpflichten.

Da der kroatische Mittelfeldspieler vereinslos ist, fällt keine Ablöse an. Dies könnte für die „Königlichen“ eine finanziell attraktive Option sein.

Mourinho setzt auf Erfahrung

Quellen zufolge hat Real-Cheftrainer José Mourinho Interesse daran gezeigt, Brozović ins Team zu holen.

Der portugiesische Trainer könnte einen Spieler für das zentrale Mittelfeld suchen, der Erfahrung, Disziplin und die nötige Nervenstärke für große Spiele mitbringt.

Der Vertrag könnte ein Jahr laufen

Berichten zufolge könnte eine mögliche Vereinbarung auf eine Laufzeit von einem Jahr ausgelegt sein.

Für Real Madrid wäre dies eine Entscheidung mit geringem Risiko: Der Klub testet einen erfahrenen Spieler kurzfristig, während Brozović die Chance erhält, auf höchstem europäischen Niveau zurückzukehren.

Bekannt durch seine Zeit bei Inter

Marcelo Brozović ist in Europa vor allem durch seine Leistungen bei Inter Mailand bekannt.

Er verteidigte die Farben des Mailänder Klubs von 2015 bis 2023 und war eine der Schlüsselfiguren im Mittelfeld.

99 Länderspiele für Kroatien

Brozović verfügt zudem über große Erfahrung in der kroatischen Nationalmannschaft.

Er hat 99 Länderspiele bestritten und dabei 7 Tore erzielt.

Eine unerwartete, aber logische Option für Real Madrid

Aufgrund seines Alters ist Brozović kein langfristiges Projekt. Doch sein Status als Free Agent, seine enorme Erfahrung und seine Spielintelligenz im Zentrum könnten ihn zu einer kurzfristig nützlichen Option für Real Madrid machen.

Die große Frage ist nun: Wird Mourinhos Interesse zu einem offiziellen Angebot führen oder findet Brozović eine Einigung mit einem anderen Verein?