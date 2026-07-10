China erzielt historischen Meilenstein: Erfolgreiche Landung einer Rakete

China hat einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Weltraumtechnologie erreicht. Dem Land ist es erstmals gelungen, eine wiederverwendbare Raketenstufe erfolgreich zur Erde zurückzubringen. Dieses Ergebnis gilt als einer der bedeutendsten Erfolge des modernen chinesischen Raumfahrtprogramms.

Wie berichtet wird, wurde die Long March 10B Rakete am 10. Juli von der Insel Hainan aus ins All gestartet. Nach dem Flug kehrte die abgetrennte Antriebsstufe nach etwa sechs Minuten vertikal zurück und landete präzise auf einer speziellen schwimmenden Plattform im Meer.

Experten sind der Meinung, dass dieser Erfolg Chinas Potenzial stärkt, mit führenden US-Unternehmen im Bereich wiederverwendbarer Raketen zu konkurrieren. Heute nutzen Elon Musks SpaceX sowie das von Jeff Bezos gegründete Blue Origin diese Technologie aktiv.

Die meisten herkömmlichen Raketen werden nur einmal verwendet und ihre Hauptteile nach dem Flug zerstört. Daher erfordert jeder Start hohe Kosten. Die Wiederverwendung von Triebwerken ermöglicht eine deutliche Senkung der Kosten für Weltraumflüge.

Es ist erwähnenswert, dass SpaceX im Jahr 2015 Falcon 9 die Raketenstufe zum ersten Mal erfolgreich gelandet hat. Derzeit führt diese Rakete jährlich Hunderte von Flügen durch und ihre Stufen werden dutzende Male wiederverwendet.

China führte seinen ersten Test in dieser Richtung im Februar dieses Jahres mit dem Long March 10A Raketenmodell durch. Die neue Long March 10B ist in der Lage, mindestens 16 Tonnen Nutzlast in den niedrigen Erdorbit zu befördern und wird hinsichtlich ihrer technischen Möglichkeiten mit der Falcon 9 verglichen.

China verwendet jedoch eine andere Lösung für die Landung der Rakete. Während die Falcon 9 selbstständig auf dem Land oder einem Drohnenschiff landet, wird die Long March 10B mithilfe spezieller Landehaken in einem auf der schwimmenden Plattform installierten Netz gesichert.

Dieser Erfolg wirkte sich auch positiv auf den Aktienmarkt aus. Nach der Nachricht stiegen die Aktien von China Spacesat und China Satellite Communications um fast 10 Prozent.