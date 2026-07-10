Belgiens Nationaltrainer sagt, es gebe keinen speziellen Plan, um Lamine Yamal zu stoppen

Vor dem Viertelfinalspiel der Weltmeisterschaft gegen Spanien teilte Belgiens Nationaltrainer Rudi Garcia seine Gedanken mit. Der Experte betonte, dass sich sein Team nicht nur darauf konzentrieren werde, den jungen Star des Gegners, Lamine Yamal, zu stoppen. Stattdessen zielen die "Roten Teufel" darauf ab, als geschlossene Mannschaft gegen das gesamte spanische Team zu kämpfen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die belgische Nationalmannschaft geht als Außenseiter in diese Begegnung in Los Angeles. Rudi Garcia schätzt das Potenzial seiner Schützlinge jedoch hoch ein und glaubt daran, die ungeschlagene Serie des Europameisters beenden zu können. Laut dem Trainer liegt die Stärke Spaniens nicht in einem einzelnen Spieler, sondern in ihrem geschlossenen Mannschaftsspiel.

Mannschaftsspiel und taktischer Ansatz

Die spanische Nationalmannschaft ist das einzige Team in diesem Turnier, das bisher noch kein Gegentor kassiert hat. Laut RTBF betonte Garcia, dass er diese Leistung zwar respektiere, es aber an der Zeit sei, die Statistik zu ändern. "Wir haben keinen speziellen Plan gegen Lamine Yamal, denn einen solchen Plan bräuchte man für jeden Spieler. Wir brauchen einen Plan gegen Spanien als Ganzes", fügte der Trainer hinzu.

Der belgische Trainer zielt darauf ab, den ballbesitzorientierten Stil des Gegners zu stören und durch effektive Konter zu gewinnen. Er ist der Meinung, dass die belgische Nationalmannschaft über genügend Offensivpotenzial verfügt, um die gegnerische Abwehr bei Ballbesitz zu durchbrechen. Dies dürfte einer der entscheidenden Faktoren des Spiels sein.

Mentale Vorbereitung und Siegesglaube

Obwohl Rudi Garcia spanische Wurzeln hat, erklärte er, dass sein Fokus derzeit voll auf dem Erfolg Belgiens liegt. "In meinen Adern fließt andalusisches Blut, aber mein Herz schlägt für Belgien. Wir werden mit all unserer Kraft in das Viertelfinale gehen. Jeder denkt, dass wir aus dem Turnier ausscheiden werden, aber wir haben alle Chancen auf den Sieg", sagte er.

Obwohl Spanien als Sieger der Euro 2024 als Favorit gilt, glaubt die belgische Nationalmannschaft an ihre eigene Stärke. Der Trainer sagt, dass man starke Mannschaften schlagen muss, um im Turnier weit zu kommen. Dieses Duell dient nicht nur als Ticket für das Halbfinale, sondern auch als besonderer Test für die neue Generation Belgiens.

Zur Erinnerung: Die spanische Nationalmannschaft zeigt mit einem nahezu unveränderten Kader eine konstante Leistung. Lamine Yamal gilt als eine der gefährlichsten Waffen in dieser Aufstellung. Garcias Schützlinge bereiten sich jedoch darauf vor, dieses "Hindernis" durch Mannschaftsdisziplin zu überwinden.