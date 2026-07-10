Vor dem Viertelfinale der Weltmeisterschaft hat der norwegische Nationalspieler und Stürmer von Manchester City, Erling Haaland, eine überraschende Aussage gemacht. Trotz der beeindruckenden Ergebnisse seines Teams sieht er England im kommenden Duell als klaren Favoriten. Laut Haaland lastet der gesamte Druck und die Pflicht zu gewinnen auf den Schützlingen von Thomas Tuchel. Dies berichtet Goal.com.

Die norwegische Nationalmannschaft wurde nach ihrem Sieg über Brasilien zu einer der größten Überraschungen des Turniers. In einem Interview mit NRK schätzte Erling Haaland die Chancen seines Teams jedoch eher gering ein und zog es vor, vorsichtig zu bleiben. Seiner Meinung nach ist die Wahrscheinlichkeit eines norwegischen Sieges sehr gering, und die Öffentlichkeit sollte sich voll und ganz auf die Engländer konzentrieren.

Duell zwischen Vereinskollegen

Dieses Spiel hat für Erling Haaland auch eine persönliche Note. Er wird auf dem Platz auf seine Teamkollegen von Manchester City, John Stones und Marc Guehi, treffen. Der Stürmer merkte an, dass es sich etwas seltsam anfühle, gegen seine engsten Freunde zu spielen, betonte aber, dass dies im Profifußball normal sei.

"Es fühlt sich ein wenig seltsam an. Man verbringt in seinem Leben mit niemandem so viel Zeit wie mit ihnen. Ich arbeite seit Jahren mit Marc Guehi und John Stones zusammen, daher hat dieses Spiel eine besondere Bedeutung", fügte der Stürmer in einem Interview mit Nettavisen hinzu.

Körperliche Verfassung und Geheimnisse der Vorbereitung

Der Erfolg Norwegens hängt maßgeblich von der Gesundheit und der körperlichen Verfassung ihres Stars Erling Haaland ab. Trotz des harten Turnierplans gab der Stürmer an, sich in hervorragender Verfassung zu fühlen, und lobte den Beitrag der Trainer seines Vereins sowie der Nationalmannschaft. Er habe in den letzten Jahren gelernt, seinen Körper besser zu verstehen.

Haaland bedankte sich bei Stale Solbakken und dem Trainerstab von Manchester City und erklärte, dass das Bestreiten vieler Spiele nicht nur Bewegung auf dem Platz sei, sondern eine Kunst der speziellen Spielvorbereitung. "Ich kenne meinen Körper, und dass mich Verletzungen verschonen, ist ein gutes Zeichen", sagte der norwegische Torjäger.

Fans und Experten erwarten das Viertelfinale mit Spannung. Obwohl Erling Haaland versucht, den Druck auf den Gegner zu verlagern, wird erwartet, dass die disziplinierte Spielweise Norwegens eine ernsthafte Hürde für England darstellen wird. Das Spiel in Miami wird entscheiden, wer in das Halbfinale einzieht.