Barcelona beantragt 210-Millionen-Euro-Kredit für Transfers

Der katalanische Verein Barcelona ergreift finanzielle Maßnahmen, um den Kader unter dem neuen Cheftrainer Hansi Flick deutlich zu verstärken. Die Vereinsführung hat eine Kreditlinie in Höhe von 210 Millionen Euro beantragt, um aktiv am Sommertransferfenster teilzunehmen und laufende Betriebskosten zu decken. Diese Mittel ermöglichen es dem Verein, auf dem Transfermarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie die Zeitung Marca berichtet, wird dieser Kredit durch die erwarteten Einnahmen der kommenden Saison abgesichert. Das Hauptziel des Vereins ist die Rückkehr zur „1:1“-Finanzregel der La Liga, um bei der Registrierung neuer Spieler keine Probleme zu bekommen. Diese geliehenen Mittel werden nicht nur für Neuverpflichtungen, sondern auch zur Deckung der Gehaltskosten und anderer täglicher Ausgaben verwendet.

Hauptziel: Julian Alvarez

Barcelona betrachtet die Erneuerung der Angriffsreihe als Priorität. Als Ersatz für Robert Lewandowski, der zu Chicago Fire gewechselt ist, gilt Atletico Madrid-Stürmer Julian Alvarez als Hauptkandidat. Die Katalanen planen, den argentinischen Star zum neuen Anführer des Angriffs zu machen. Laut Goal.com beabsichtigt der Verein, die entscheidende Phase der Verhandlungen nach der Weltmeisterschaft zu beginnen.

Zudem hat der Verein zwei weitere bekannte Spieler im Visier. Dabei handelt es sich um Karim Adeyemi von Borussia Dortmund und Joao Cancelo, der die letzte Saison auf Leihbasis bei Barcelona verbrachte. Der Deal für Adeyemi soll kurz vor dem Abschluss stehen, während sich der Transfer von Joao Cancelo aufgrund steuerlicher Probleme des Vereins etwas komplizierter gestalten könnte.

Strategie zur Kaderverstärkung

Der Verein hat bereits seine ernsten Absichten auf dem Transfermarkt unter Beweis gestellt. Barcelona hat kürzlich den Transfer von Anthony Gordon für 70 Millionen Euro (plus 10 Millionen Euro Boni) abgeschlossen. Nun liegt der Fokus darauf, die verbleibenden drei Ziele zu erreichen. Das Team unter Hansi Flick will in der Champions League und der heimischen Liga auf Augenhöhe mit Giganten wie Real Madrid kämpfen.

Diese 210-Millionen-Euro-Kreditlinie gibt Barcelona die Möglichkeit, Transfers sofort zu tätigen, ohne auf Spielerverkäufe warten zu müssen. Sollten alle geplanten Transfers erfolgreich abgeschlossen werden, wird Flick für die neue Saison über einen deutlich tieferen und erfahreneren Kader verfügen. Dies gilt als wichtiger Schritt für die Katalanen auf dem Weg zurück an die Spitze des europäischen Fußballs.