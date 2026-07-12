Erling Haaland wütend über VAR-Entscheidung: Norwegen verabschiedet sich von der Weltmeisterschaft

Einer der hellsten Sterne der Fußballwelt, Erling Haaland, verbarg seinen Frust nach der dramatischen Viertelfinal-Niederlage der norwegischen Nationalmannschaft gegen England bei der Weltmeisterschaft nicht. In der Partie, die in einem Stadion in Miami ausgetragen wurde, verloren die Norweger mit 1:2 und mussten das Turnier verlassen. Doch nach dem Schlusspfiff lag der Fokus nicht auf dem Ergebnis, sondern auf einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In der zweiten Halbzeit wurde ein Tor von Torbjorn Lysaker Heggem nach einer VAR-Intervention aberkannt. Die Schiedsrichter entschieden, dass Erling Haaland vor dem Treffer ein Foul im Zweikampf mit seinem zukünftigen Manchester City-Teamkollegen Elliot Anderson begangen hatte. Diese Situation wurde zum Wendepunkt des Spiels und beendete Norwegens Hoffnungen auf den Sieg.

VAR-Entscheidung und Haalands Protest

Laut Goal.com erklärte der 25-jährige Stürmer in einem Interview nach dem Spiel, dass er sich "leer und verbittert" fühle. Haaland ist der Meinung, dass der Zweikampf zwischen ihm und Elliot Anderson eine normale Spielsituation war und dass ein Foulpfiff in solchen Momenten dem Wesen des Fußballs widerspricht. Der Stürmer bezeichnete die Entscheidung der Schiedsrichter als äußerst "schwach" und unbegründet.

"Um ehrlich zu sein, fühle ich mich gerade innerlich leer. Ich denke, wir hätten mehr verdient. Ich glaube nicht, dass das ein Foul war. Ich habe mit Elliot Anderson gekämpft wie in jedem Duell, er ist gefallen und das Tor wurde aberkannt. Wenn das ein Foul ist, dann müsste ich in jedem Spiel und in jeder Situation einen Freistoß bekommen, weil ich auch ständig geschubst und gezogen werde", betonte Erling Haaland.

Ein weiteres Mitglied der norwegischen Nationalmannschaft, Fulham-Mittelfeldspieler Sander Berge, unterstützte die Ansichten seines Teamkollegen ebenfalls. Seiner Meinung nach werden die Schiedsrichterkriterien auf internationaler Bühne immer unverständlicher. Berge fügte hinzu, dass, wenn solche Kontakte in der englischen Premier League abgepfiffen würden, in jeder Runde Dutzende von Elfmetern verhängt werden müssten.

Rennen um die besten Torschützen des Turniers

Trotz des Ausscheidens seiner Mannschaft bleibt Erling Haaland gemessen an seiner individuellen Leistung einer der besten Spieler der Weltmeisterschaft. Er erzielte während des Wettbewerbs 7 Tore und sicherte sich einen Platz unter den besten drei Torschützen. Derzeit liegen nur Kylian Mbappe und Lionel Messi, die jeweils 8 Tore erzielt haben, vor ihm.

Diese Niederlage war für Norwegen besonders schmerzhaft, da das Team auf dem Weg ins Viertelfinale mit Siegen gegen Giganten wie Brasilien seinen besten Fußball gezeigt hatte. Doch in der Hitze von Miami beendeten kleine Details und die VAR-Entscheidung die Halbfinal-Träume der Skandinavier. Nun wird Haaland seine Aufmerksamkeit auf die neue Saison bei Manchester City und das gemeinsame Spiel mit Elliot Anderson richten.