Kylian Mbappe spricht über Elfmeter-Fehlschuss und Verletzung

Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappe, äußerte sich zu seinem verschossenen Elfmeter im WM-Viertelfinale gegen Marokko. Der Stürmer gab offen zu, dass Unklarheiten während des Spiels und lange Wartezeiten durch das VAR-System seine Konzentration beeinträchtigt haben. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der in einer entscheidenden Phase des Spiels zugesprochene Elfmeter wurde nach einer fast dreiminütigen Unterbrechung ausgeführt. In einem Interview mit RMC Sport betonte Kylian Mbappe, dass die Entscheidungen des Schiedsrichters und die Kommunikation mit den Video-Assistenten seine mentale Vorbereitung gestört hätten. Zunächst bestätigte der Schiedsrichter den Elfmeter, doch der anschließende Überprüfungsprozess brachte den Spieler in eine unangenehme Lage.

VAR und Konzentrationsverlust

"Ich habe den Schuss schlecht ausgeführt. Die Situation war etwas verwirrend. Der Schiedsrichter sagte, es gäbe einen Elfmeter, ich fragte, ob die VAR-Überprüfung abgeschlossen sei, und er sagte ja. Als ich den Ball nahm und mich auf den Schuss vorbereitete, kam der Schiedsrichter zurück und sagte, die Entscheidung sei noch nicht endgültig und eine Situation von vor zwei Minuten müsse überprüft werden", sagte Kylian Mbappe.

Laut dem französischen Star erfordern solche technologischen Pausen im modernen Fußball eine neue psychologische Vorbereitung der Spieler. Während er seinen Fehler zugab, betonte er, dass er keineswegs die Schiedsrichter beschuldigen wolle, sondern dass man auf solche unerwarteten Szenarien vorbereitet sein müsse. "Das ist Teil des neuen Fußballs, wir müssen uns daran anpassen", fügte der Stürmer hinzu.

Sorgen um die Verletzung

Dass Kylian Mbappe in der 77. Minute das Spielfeld verließ, löste bei vielen große Sorge aus. Der Spieler, der aufgrund eines Schlages auf den Knöchel medizinische Hilfe benötigte, wurde durch Jean-Philippe Mateta ersetzt. Doch am Ende des Spiels beruhigte der Kapitän die Fans und erklärte, dass seine Verletzung nicht schwerwiegend sei.

Laut ESPN wird Kylian Mbappe für das Halbfinale wieder voll einsatzbereit sein. Dass er den Sieg am Ende des Spiels mit seinen Teamkollegen feierte, deutet ebenfalls darauf hin, dass es ihm gut geht. "Ich habe einen Schlag auf den Knöchel bekommen, aber alles ist in Ordnung. Am Ende des Spiels konnte Mateta mehr helfen als ich, deshalb wurde ich ausgewechselt", stellte der Spieler klar.

Die französische Nationalmannschaft besiegte Marokko mit 2:0 und zog ins Halbfinale ein. Nun bereiten sich die amtierenden Weltmeister auf die nächste schwierige Prüfung vor dem Finale vor. Kylian Mbappe ist bereit, als wichtigste Waffe seines Teams aufzulaufen.