Die Frage, ob der englische Kapitän Harry Kane den Status des besten Spielers (GOAT) in der Geschichte seines Landes verdient, sorgt in der Fußballwelt für hitzige Debatten. Obwohl Kane der beste Torschütze in der Geschichte der Nationalmannschaft ist, zögern viele Experten, ihn als unangefochtenen Spitzenreiter anzuerkennen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der ehemalige Stürmer Stan Collymore äußerte sich in einem Interview mit Goal.com zu diesen Diskussionen. Seiner Meinung nach gibt es bei der Bewertung der aktuellen Generation einen "Recency Bias" – also die Tendenz, Ereignissen aus der jüngeren Vergangenheit zu viel Bedeutung beizumessen. Obwohl Collymore Kane zu den Legenden des englischen Fußballs zählt, hält er es für verfrüht, ihn über Größen wie Bobby Moore oder Bobby Charlton zu stellen.

Historische Ergebnisse und der Unterschied im modernen Fußball

Harry Kane hat mittlerweile 85 Tore für die Nationalmannschaft erzielt und steht kurz davor, den Rekord von Peter Shilton mit 125 Länderspielen zu brechen. Collymore verwies jedoch auf die Leistungen früherer Stars, insbesondere Jimmy Greaves. Greaves erzielte 44 Tore in 57 Spielen, wobei man nicht vergessen darf, dass es damals keine Nations League oder eine so hohe Anzahl an Qualifikationsspielen gab.

"Wir können Kane in eine Reihe mit großen Stürmern wie Gary Lineker, Nat Lofthouse, Jimmy Greaves und Geoff Hurst stellen. Aber man muss sie nicht miteinander vergleichen, man sollte einfach die Verdienste jedes Einzelnen in seiner jeweiligen Ära würdigen", sagt Collymore. Seiner Meinung nach bleibt es immer subjektiv, jemanden als den absolut Größten zu bezeichnen, es sei denn, der Spieler erreicht das Niveau von Lionel Messi, Diego Maradona oder Pele.

Die Bedeutung des Weltmeistertitels

Harry Kane befindet sich derzeit in der besten Form seiner Karriere, nachdem er in der vergangenen Saison 61 Tore für den FC Bayern München erzielt hat. Auch bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika stellt er seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Im Viertelfinale trifft die englische Nationalmannschaft auf Norwegen mit Erling Haaland, und das Duell dieser beiden Torjäger verspricht ein Highlight des Turniers zu werden.

Sollte Kane England als Kapitän zum ersten großen Titel seit 1966 führen, würde sein Anspruch, der größte Spieler zu sein, deutlich gestärkt werden. Vorerst bleibt er ein Star im "goldenen Fundus" des englischen Fußballs, neben Wayne Rooney, David Beckham und anderen Legenden.