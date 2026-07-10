Ist Harry Kane der Beste in Englands Geschichte? Stan Collymore spricht über "Recency Bias"

·26·Sport
Ist Harry Kane der Beste in Englands Geschichte? Stan Collymore spricht über "Recency Bias"

Die Frage, ob der englische Kapitän Harry Kane den Status des besten Spielers (GOAT) in der Geschichte seines Landes verdient, sorgt in der Fußballwelt für hitzige Debatten. Obwohl Kane der beste Torschütze in der Geschichte der Nationalmannschaft ist, zögern viele Experten, ihn als unangefochtenen Spitzenreiter anzuerkennen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der ehemalige Stürmer Stan Collymore äußerte sich in einem Interview mit Goal.com zu diesen Diskussionen. Seiner Meinung nach gibt es bei der Bewertung der aktuellen Generation einen "Recency Bias" – also die Tendenz, Ereignissen aus der jüngeren Vergangenheit zu viel Bedeutung beizumessen. Obwohl Collymore Kane zu den Legenden des englischen Fußballs zählt, hält er es für verfrüht, ihn über Größen wie Bobby Moore oder Bobby Charlton zu stellen.

Historische Ergebnisse und der Unterschied im modernen Fußball

Harry Kane hat mittlerweile 85 Tore für die Nationalmannschaft erzielt und steht kurz davor, den Rekord von Peter Shilton mit 125 Länderspielen zu brechen. Collymore verwies jedoch auf die Leistungen früherer Stars, insbesondere Jimmy Greaves. Greaves erzielte 44 Tore in 57 Spielen, wobei man nicht vergessen darf, dass es damals keine Nations League oder eine so hohe Anzahl an Qualifikationsspielen gab.

"Wir können Kane in eine Reihe mit großen Stürmern wie Gary Lineker, Nat Lofthouse, Jimmy Greaves und Geoff Hurst stellen. Aber man muss sie nicht miteinander vergleichen, man sollte einfach die Verdienste jedes Einzelnen in seiner jeweiligen Ära würdigen", sagt Collymore. Seiner Meinung nach bleibt es immer subjektiv, jemanden als den absolut Größten zu bezeichnen, es sei denn, der Spieler erreicht das Niveau von Lionel Messi, Diego Maradona oder Pele.

Die Bedeutung des Weltmeistertitels

Harry Kane befindet sich derzeit in der besten Form seiner Karriere, nachdem er in der vergangenen Saison 61 Tore für den FC Bayern München erzielt hat. Auch bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika stellt er seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Im Viertelfinale trifft die englische Nationalmannschaft auf Norwegen mit Erling Haaland, und das Duell dieser beiden Torjäger verspricht ein Highlight des Turniers zu werden.

Sollte Kane England als Kapitän zum ersten großen Titel seit 1966 führen, würde sein Anspruch, der größte Spieler zu sein, deutlich gestärkt werden. Vorerst bleibt er ein Star im "goldenen Fundus" des englischen Fußballs, neben Wayne Rooney, David Beckham und anderen Legenden.

  • Harry Kane ist mit 85 Toren der absolute Rekordhalter der Nationalmannschaft;
  • Peter Shiltons Rekord von 125 Länderspielen steht kurz vor der Einstellung;
  • Im WM-Viertelfinale wartet das Duell mit Erling Haaland.

Гарри КейнАнглияФутболЖаҳон ЧемпионатиЭрлинг Холанд
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Xabi Alonso startet als Chelsea-Cheftrainer: Eine neue Ära und große VersprechenXabi Alonso startet als Chelsea-Cheftrainer: Eine neue Ära und große VersprechenHeute, 18:54Belgiens Nationaltrainer sagt, es gebe keinen speziellen Plan, um Lamine Yamal zu stoppenBelgiens Nationaltrainer sagt, es gebe keinen speziellen Plan, um Lamine Yamal zu stoppenHeute, 17:56Mourinho kehrt zur Real-Basis zurück: Die erste Nachricht war sehr kurzMourinho kehrt zur Real-Basis zurück: Die erste Nachricht war sehr kurzHeute, 17:15Erling Haaland schiebt den Druck auf England: Norwegen ist Außenseiter vor dem ViertelfinaleErling Haaland schiebt den Druck auf England: Norwegen ist Außenseiter vor dem ViertelfinaleHeute, 17:11Haalands unerwartete Antwort auf die Titelchancen: Der Druck liegt jetzt bei einem anderen TeamHaalands unerwartete Antwort auf die Titelchancen: Der Druck liegt jetzt bei einem anderen TeamHeute, 17:08Brozović könnte zu Real Madrid wechseln: Eine interessante Option für MourinhoBrozović könnte zu Real Madrid wechseln: Eine interessante Option für MourinhoHeute, 16:36
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan