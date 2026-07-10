Arsenal Women verpflichten Barcelona-Star Ona Batlle

Die Arsenal Women sorgen weiterhin für Aufsehen auf dem Transfermarkt. Die "Gunners" haben offiziell die Verpflichtung der erfahrenen Barcelona-Verteidigerin Ona Batlle bekannt gegeben. Die 27-jährige spanische Nationalspielerin wechselt ablösefrei zum Londoner Club, wie Goal.com berichtet.

Bemerkenswert ist, dass dies der vierte große Neuzugang für Arsenal innerhalb der letzten acht Tage ist. Batlle stößt nach namhaften Spielerinnen wie Georgia Stanway, Geraldine Reuteler und Selina Cerci zum Team. Laut Goal.com wird die Spielerin bei ihrem neuen Verein die Rückennummer 22 tragen.

Transferdetails und Wettbewerb

Im Rennen um Ona Batlle konnte sich Arsenal gegen den englischen Giganten Chelsea sowie die London City Lionesses durchsetzen. Berichten zufolge hat die Verteidigerin einen Vierjahresvertrag unterschrieben, der eine Option auf ein weiteres Jahr enthält. Batlle unterzeichnete den Vertrag an ihrem 27. Geburtstag.

Während ihrer dreijährigen Zeit beim FC Barcelona gewann die spanische Verteidigerin 11 bedeutende Titel, darunter zweimal die UEFA Women's Champions League. Ihre Erfahrung ist entscheidend für Arsenal, das seit sieben Jahren auf den englischen Meistertitel wartet.

Neue Herausforderungen und Ziele

"Ich bin sehr glücklich, zu einem der größten Vereine der Welt, Arsenal, zu kommen. Ich freue mich darauf, vor unseren Fans im Emirates Stadium zu spielen. Ich bin hierher gekommen, um Titel zu gewinnen", betonte Ona Batlle in ihrem ersten Interview.

Auch Arsenal-Cheftrainerin Renee Slegers zeigte sich erfreut über den Transfer. Ihr zufolge spielt Batlle nicht nur in der Defensive zuverlässig, sondern unterstützt mit ihrer hohen körperlichen Fitness und Siegermentalität auch den Spielaufbau.

Sportdirektorin Clare Wheatley bezeichnete Batlle als eine der besten Verteidigerinnen der Welt. Ihre Fähigkeit, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenbahn erfolgreich zu agieren, eröffnet dem Team neue taktische Möglichkeiten.