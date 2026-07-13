Tragischer Brand in Bangkok schließt Menschen in Bar ein

Ein schrecklicher Brand in Thailands Hauptstadt Bangkok hat das Land erschüttert. Zuvor wurde berichtet, dass 27 Menschen bei dem Feuer in einer Bar ums Leben gekommen sind. Nun gaben die Behörden bekannt, dass die Identifizierung der Opfer andauert und alle Umstände der Tragödie gründlich untersucht werden. Dies berichtete die Associated Press Agentur.

Berichten zufolge waren 9 der Verstorbenen Männer und 18 Frauen. Weitere 22 bei dem Brand verletzte Personen wurden in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, wo Ärzte um ihr Leben kämpfen.

Augenzeugen berichten, dass das Feuer zunächst am Eingang des Gebäudes ausbrach. Kurz darauf breiteten sich die Flammen rasch im gesamten Saal aus. Die Menschen im Inneren versuchten verzweifelt, einen Ausgang zu finden; aus dem Gebäude waren Schreie und Hilferufe zu hören. Bald darauf brach in der Bar Panik aus und die Menschen rannten in verschiedene Richtungen, um sich zu retten.

Bei der ersten Untersuchung des Tatorts wurden verbrannte Fernseher, Lautsprecher, eine E-Gitarre und andere Musikinstrumente im Gebäude gefunden. Zudem wurde festgestellt, dass Fenster zerbrochen waren und Tische, Stühle sowie die Inneneinrichtung durch das Feuer schwer beschädigt wurden.

Nach der Tragödie versammelten sich Angehörige und Hinterbliebene vor der Leichenhalle der Polizei, um an der Identifizierung teilzunehmen. Offiziellen Angaben zufolge handelt es sich bei den meisten Opfern um thailändische Staatsbürger im Alter zwischen 25 und 50 Jahren.

Derzeit prüfen Regierungsbehörden, ob auch Ausländer unter den Opfern sind. Insbesondere die australische Regierung teilte mit, dass sie in Zusammenarbeit mit den thailändischen Behörden untersucht, ob eigene Staatsbürger bei dieser Tragödie verletzt oder getötet wurden.

Die Ermittlungsbehörden untersuchen weiterhin die Brandursache und prüfen, inwieweit die Sicherheitsvorschriften in der Bar eingehalten wurden.