Ein neuer Gesetzesentwurf in Washington, D.C. (USA), der den Betrieb fahrerloser Autos erlauben würde, hat die Beziehung zwischen Uber und Waymo verschärft. Die einstigen Partner nehmen nun gegensätzliche Positionen zur Regulierung des Robotaxi-Marktes ein. Dies könnte die zukünftige Rolle autonomer Fahrzeuge nicht nur in der US-Hauptstadt, sondern weltweit bestimmen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch lehnt Uber den Gesetzesentwurf ab und äußert die Sorge, dass er ein De-facto-Monopol für Waymo, eine Tochtergesellschaft von Alphabet, schaffen würde. Uber-Vertreter argumentieren, dass das Gesetz zum Verlust von Arbeitsplätzen für menschliche Fahrer führen würde, und fordern, dass Robotaxis auf Basis eines „Hybridmodells“ betrieben werden sollten, das ausschließlich mit menschlichen Fahrern zusammenarbeitet.

Hybridmodell und Schutz der Fahrerinteressen

Javi Correoso, Leiter der US-Politikabteilung bei Uber, betonte, dass bei der Regulierung der Branche die Wahlfreiheit der Verbraucher gewahrt bleiben müsse. Er ist der Ansicht, dass Robotaxis älteren Menschen oder Menschen mit Behinderungen nicht die gleiche physische Unterstützung bieten können wie Menschen. Zudem deuten Statistiken darauf hin, dass ein autonomes Fahrzeug etwa vier Fahrerarbeitsplätze ersetzen könnte.

Nach dem von Uber vorgeschlagenen System sollten Robotaxis nicht als separates Netzwerk, sondern innerhalb bestehender Aggregatoren wie Uber operieren. Dies könnte jeden Robotaxi-Betreiber zwingen, seine Dienste über die Uber-Plattform anzubieten. Das Unternehmen hält dies für den einzigen Weg, um Verkehrsstaus zu vermeiden und die Servicequalität aufrechtzuerhalten.

Waymos Position und rechtliche Anforderungen

Waymo seinerseits unterstützt den Gesetzesentwurf. Unternehmensvertreter erklären, dass die neuen Regeln den sicheren Einsatz autonomer Fahrzeuge gewährleisten und zur Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs beitragen werden. Waymo betont, dass es nicht die Absicht habe, die Aktivitäten von Unternehmen wie Uber einzuschränken, sondern vielmehr Bedingungen für den technologischen Fortschritt schaffen wolle.

Der neue Gesetzesentwurf zielt darauf ab, den 2012 verabschiedeten Autonomous Vehicle Act zu aktualisieren. Derzeit können Unternehmen wie Waymo und Zoox in Washington Tests nur unter Aufsicht eines Sicherheitsoperators durchführen. Die neuen Vorschriften enthalten folgende Anforderungen:

Besitz einer Versicherungspolice in Höhe von mindestens 5 Millionen Dollar;

Meldung von Verkehrsunfällen innerhalb eines Zeitraums von 8 bis 72 Stunden;

Zahlung einer Steuer von 0,15 Dollar pro gefahrener Meile für Robotaxi-Betreiber.

Interessanterweise ist geplant, die Hälfte der aus dieser Steuer generierten Mittel in die Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs zu leiten, während der verbleibende Teil für die Umschulung und Unterstützung von Taxifahrern verwendet werden soll, die aufgrund von Robotern arbeitslos werden könnten. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die soziale Stabilität in Zeiten des technologischen Wandels zu wahren.

Eine endgültige Entscheidung über diesen Gesetzesentwurf wird bis Ende des Jahres erwartet. Dieser Kampf zwischen Uber und Waymo wird als wichtiger Präzedenzfall dienen und zeigen, wie sich Robotaxis nicht nur technisch, sondern auch rechtlich und sozial entwickeln werden. Für Schwellenländer wie Usbekistan könnte diese Erfahrung als wichtiger Leitfaden für die Regulierung autonomer Verkehrsmittel in der Zukunft dienen.