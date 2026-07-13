Joe Coles mutige Prognose: „Wir schicken Messi in den Urlaub“

Die Rivalität zwischen England und Argentinien vor dem Halbfinale der WM 2026 spitzt sich zu. Der ehemalige Chelsea-Mittelfeldspieler Joe Cole hat vor dem Spiel gegen das von Messi angeführte Argentinien eine sehr mutige Prognose abgegeben.

„England erreicht das Finale“

Joe Cole äußerte im Podcast „The Rest Is Football“ seine Zuversicht, dass die englische Nationalmannschaft gegen Argentinien gewinnen wird.

„Wir schicken Messi in den Urlaub. Zu 100 Prozent. England erreicht das Finale“, sagte Cole.

Der ehemalige Spieler glaubt, dass England in seiner derzeitigen Form eine Mannschaft ist, die für Argentinien zu schnell und gefährlich ist. Er glaubt, dass die „Three Lions“ die Argentinier gerade durch ihr Tempo und ihre körperliche Intensität besiegen können.

Wird das Tempo für Argentinien zum Problem?

Coles Hauptargument ist Englands Schnelligkeit. Er glaubt, dass Argentiniens Abwehr und Mittelfeld Schwierigkeiten haben könnten, mit dem hohen Tempo des englischen Spiels mitzuhalten.

Diese Worte haben ihre Logik: Im Halbfinale entscheiden Kleinigkeiten. Ein schneller Angriff, ein Konter oder ein individueller Lauf können das gesamte Drehbuch des Spiels verändern.

Aber Argentinien hat auch einen „Spielverderber“ — Lionel Messi. Selbst mit 39 Jahren kann er ein Spiel mit einem Pass, einer Drehung oder einer Standardsituation auf den Kopf stellen. Im Fußball spielen manche Menschen nicht nach ihrem „Passalter“, sondern mit einer „Magie-Lizenz“.

Ein historisches Duell für Messi

Das Halbfinale Argentinien gegen England hat für Messi eine besondere Bedeutung. Während seiner langen Karriere auf internationaler Bühne hat er gegen viele große Nationalmannschaften gespielt, aber ein Duell dieser Größenordnung gegen England birgt eine besondere Brisanz.

Dieses Spiel ist nicht nur für den Einzug ins Finale von Bedeutung, sondern auch im Hinblick auf die historische Rivalität, Messis Vermächtnis und Englands Ambitionen bei großen Turnieren.

Wer erwartet den Sieger im Finale?

Das Halbfinale zwischen England und Argentinien findet am 15. Juli statt. Der Sieger dieses Duells trifft im Finale auf Frankreich oder Spanien.

Halbfinale Datum Gegen wen spielt der Sieger? England — Argentinien 15. Juli Frankreich oder Spanien Frankreich — Spanien 14. Juli England oder Argentinien

In dieser Phase gibt es keine leichten Gegner mehr. Aber der emotionale Hintergrund rund um das Duell England gegen Argentinien ist anders: Messi, historische Rivalität, Coles scharfe Worte und ein Schritt bis zum Finale.

Coles Worte haben den Druck erhöht

Solche Aussagen mögen die Spieler nicht direkt beeinflussen. Aber für Fans, Medien und soziale Netzwerke ist es, als würde man Öl ins Feuer gießen.

Die argentinische Seite könnte solche Worte als Motivation auffassen. Die englischen Fans hingegen sehen in Coles Worten ein Zeichen von Zuversicht.

Mit anderen Worten: Der psychologische Kampf hat begonnen, noch bevor das Halbfinale angepfiffen wurde.

Die Antwort gibt es auf dem Platz

Joe Cole ist sich zu 100 Prozent sicher, dass England Argentinien schlagen wird. Aber in einem WM-Halbfinale sind Prognosen oft schon nach dem ersten Anpfiff hinfällig.

England ist schnell, physisch stark und ehrgeizig. Argentinien ist erfahren, abgeklärt und hat Messi.

Nun ist die Hauptfrage: Kann England Messi wirklich „in den Urlaub schicken“ oder werden die Argentinier wieder einmal alle Prognosen Lügen strafen?