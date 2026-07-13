Europäische Union verhängt Sanktionen gegen VK-Holding und Max Messenger

Die Europäische Union hat VK, einen der größten russischen Technologiekonzerne, in ihre aktualisierte Sanktionsliste aufgenommen. Diese Entscheidung, die im offiziellen Rechtsportal der EU veröffentlicht wurde, betrifft nicht nur die Muttergesellschaft, sondern auch eine Reihe ihrer Tochtergesellschaften. Dies ist die erste offizielle Beschränkung, die direkt von der EU gegen VK verhängt wurde, und markiert eine neue Stufe des digitalen Sicherheitsdrucks und politischer Maßnahmen in der Region. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Von den Beschränkungen betroffen ist auch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Kommunikatsionnaya platforma“, der Entwickler des Max Messengers, der zu VK gehört. Der Rat der Europäischen Union wirft diesen Strukturen Aktivitäten vor, die mit der russischen Staatspolitik und der Informationskontrolle in Verbindung stehen. Zudem wurde die Leiterin des Unternehmens, Jelena Bagudina, auf die persönliche Sanktionsliste gesetzt.

Technologische Infrastruktur und SORM-System

Das neue EU-Paket beschränkt sich nicht nur auf soziale Netzwerke. Auch große Technologieunternehmen wie Citadel, VAS Experts und Norsi-Trans wurden in die Liste aufgenommen. EU-Beamte betonen, dass diese Organisationen wichtige Lieferanten von Ausrüstung und Software für das System für operativ-suchdienstliche Maßnahmen (SORM) sind. Diese Systeme stehen aufgrund ihrer Nutzung zur Überwachung und Kontrolle von Nutzerdaten im Fokus der internationalen Gemeinschaft.

Der Pressedienst von VK reagierte auf die Situation und erklärte, dass die Maßnahmen den Betrieb der Dienste nicht beeinträchtigen würden. Laut der Erklärung des Unternehmens werden das soziale Netzwerk VK und der Max Messenger wie gewohnt weiterarbeiten. Experten weisen jedoch darauf hin, dass solche Sanktionen in Zukunft zu Schwierigkeiten bei der internationalen Zusammenarbeit und bei Software-Updates führen könnten.

Laut ixbt.com umfasst das neue Sanktionspaket insgesamt 11 Einzelpersonen und 5 Organisationen. Obwohl persönliche Sanktionen gegen den Leiter der VK-Holding, Wladimir Kirijenko, bereits seit 2022 in Kraft sind, war das Unternehmen selbst bisher nicht in der allgemeinen Liste enthalten. Dieser Schritt schränkt die finanziellen und rechtlichen Möglichkeiten der Holding auf dem europäischen Markt weiter ein.

Probleme im Zusammenhang mit Apple und Konsequenzen

Zur Erinnerung: Ende Juni dieses Jahres hatte Apple die VK-Apps aus dem App Store entfernt. Damals begründete der amerikanische Tech-Gigant diese Entscheidung mit der Einhaltung von Sanktionsvorgaben, nannte jedoch keine konkreten Gründe. Die neue Entscheidung der EU wird als logische Fortsetzung dieser Prozesse angesehen.

Für Nutzer in Usbekistan bleiben die VK-Dienste vorerst zugänglich, doch die Verfügbarkeit der Apps auf internationalen Plattformen (App Store, Google Play) und deren Integration mit Zahlungssystemen könnten in Frage gestellt werden. Die in die Sanktionsliste aufgenommenen Unternehmen sind:

VK-Holding (Muttergesellschaft);

„Kommunikatsionnaya platforma“ (Max Messenger);

Citadel-Holding;

VAS Experts;

Norsi-Trans.

Diese Situation zeigt, dass der Prozess der Abkopplung des russischen IT-Sektors von westlichen Technologie- und Finanzmärkten weiter anhält. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in Zukunft auch andere große Technologieunternehmen mit ähnlichen Beschränkungen konfrontiert werden.