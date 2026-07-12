Historischer Moment bei der WM 2026: Die vier bestplatzierten Teams erreichen das Halbfinale

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Historischer Moment bei der WM 2026: Die vier bestplatzierten Teams erreichen das Halbfinale

Zum ersten Mal in der Fußballgeschichte haben bei der Weltmeisterschaft 2026 alle vier bestplatzierten Nationalmannschaften der FIFA-Weltrangliste das Halbfinale erreicht. Frankreich, Argentinien, Spanien und England kämpfen um den Einzug ins Finale.

Dies zeigt, wie hoch das Leistungsniveau in den Halbfinals der Weltmeisterschaft ist. Sowohl auf dem Papier als auch auf dem Platz sind die stärksten Teams des Turniers vertreten.

Frankreich und Spanien treffen im ersten Halbfinale aufeinander

Die französische Nationalmannschaft, die auf Platz eins der FIFA-Weltrangliste steht, trifft im Halbfinale auf das drittplatzierte Spanien.

Punkte der Teams in der Weltrangliste:

  • Frankreich — 1948,97 Punkte;

  • Spanien — 1934,79 Punkte.

Beide Mannschaften haben während des gesamten Turniers durch hochklassige Leistungen überzeugt. Daher wird dieses Duell als ein Spiel auf Finalniveau angesehen.

Argentinien kämpft gegen England um den Finaleinzug

Im zweiten Halbfinale tritt das zweitplatzierte Argentinien gegen das viertplatzierte England an.

Status in der Weltrangliste:

  • Argentinien — 1943,47 Punkte;

  • England — 1889,42 Punkte.

Der amtierende Weltmeister Argentinien versucht, sich erneut für das Finale zu qualifizieren. England steht vor einer der größten Herausforderungen auf dem Weg zum lang ersehnten Titel.

Warum ist das ein historisches Ergebnis?

Zum ersten Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaften haben die vier bestplatzierten Teams der FIFA-Weltrangliste gleichzeitig das Halbfinale erreicht.

Dies zeigt:

  • dass es weniger Überraschungen gibt;

  • dass die Favoriten dem Druck standgehalten haben;

  • dass das Leistungsniveau in den Halbfinals extrem hoch sein wird.

Die Weltmeisterschaft dauert bis zum 19. Juli

Die WM 2026, die in Mexiko, Kanada und den USA stattfindet, läuft noch bis zum 19. Juli.

Argentinien ist der amtierende Weltmeister. Um das Finale zu erreichen, müssen sie jedoch die Hürde England überwinden. Im anderen Halbfinale wird ein großer Fußball-Kampf zwischen Frankreich und Spanien erwartet.

Nun bleibt nur noch eine Hauptfrage: Welche zwei der bestplatzierten Teams werden das entscheidende Spiel erreichen?

WeltmeisterschaftFIFA-WeltranglisteFußballHalbfinaleWM 2026
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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