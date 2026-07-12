Messi erreicht bei der WM 2026 einen noch nie dagewesenen Meilenstein

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft Lionel Messi hat bei der Weltmeisterschaft 2026 einen weiteren historischen Meilenstein erreicht. Laut Squawka ist er der erste Spieler, der im Laufe des Turniers mindestens 20 Torchancen kreiert hat.

Der 39-jährige Stürmer bleibt einer der einflussreichsten Spieler des Turniers, nicht nur durch seine Tore und Vorlagen, sondern auch durch die gefährlichen Möglichkeiten, die er für seine Teamkollegen schafft.

Messi schreibt erneut Geschichte

Dem Bericht zufolge hatte Messi bereits zuvor 21 Torchancen bei einer Weltmeisterschaft kreiert.

Bei der WM 2026 erreichte er diese Marke erneut und wurde damit zum einzigen Spieler, der in einer einzigen Weltmeisterschaft mindestens 20 gefährliche Torchancen kreiert hat.

Dieses Ergebnis zeigt, dass er trotz seines Alters der wichtigste Spielmacher im argentinischen Angriff bleibt.

Er verbuchte auch eine Vorlage gegen die Schweiz

Argentinien besiegte die Schweiz im Viertelfinale nach Verlängerung mit 3:1.

Während die reguläre Spielzeit mit einem 1:1-Unentschieden endete, erzielten die Argentinier in der Verlängerung zwei weitere Tore.

Messi lieferte in diesem Spiel eine Torvorlage und trug damit zum Einzug seiner Mannschaft ins Halbfinale bei.

Ein großer Test gegen England

Argentinien trifft am 15. Juli im Halbfinale auf die englische Nationalmannschaft.

Dies wird das erste Spiel in Messis Karriere gegen England sein. Die große Frage ist nun: Kann er seinen rekordverdächtigen Einfluss auch im Halbfinale fortsetzen?