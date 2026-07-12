Die legendäre Asha kehrt zurück: HMD stellt neues Budget-Smartphone vor

Die Nokia Asha-Serie, bekannt für ihre Robustheit und Einfachheit in der Welt der Mobiltechnologie, kehrt in neuem Gewand auf den Markt zurück. HMD Global bereitet die Einführung eines der neuen Geräte vor, die unter der eigenen Marke hergestellt werden — das Modell HMD Asha 305. Durch die Kombination eines berühmten Namens aus der Vergangenheit mit moderner Technologie zielt dieses Gerät darauf ab, einen Platz im Segment der günstigsten Smartphones zu finden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut der Publikation iXBT.com, die sich auf den Insider SmashX_60 beruft, wird erwartet, dass das neue HMD Asha 305 mit seinem extrem günstigen Preis viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Informationen zufolge wird der Preis dieses Geräts auf dem thailändischen Markt bei etwa 75 USD (2390 Baht) liegen. Dies könnte es zu einer attraktiven Wahl nicht nur für Südostasien, sondern auch für Schwellenländer wie Usbekistan machen.

Technische Daten und Designansatz

Das Äußere des Smartphones spiegelt moderne Trends wider. Obwohl das Design der Rückseite ein Kameramodul aufweist, das an die iPhone-Modelle von Apple erinnert, sind die internen Fähigkeiten recht bescheiden. Das Modell HMD Asha 305 ist mit einem 5-Zoll-Display mit 854 × 480 Pixeln ausgestattet. Die Gehäuseabmessungen betragen 147 × 71,5 × 10,2 mm, und es wird in den Farben Schwarz und Grün erhältlich sein.

Die Hardware des Geräts umfasst folgende Merkmale:

Prozessor: Unisoc SC9832E Chip;

Unisoc SC9832E Chip; Speicher: 3 GB RAM und 32 GB interner Speicher;

3 GB RAM und 32 GB interner Speicher; Akku: 2500 mAh Akku;

2500 mAh Akku; Betriebssystem: Android 14 Go Edition.

Bei der Kamera setzt der Hersteller auf Minimalismus. Obwohl auf der Rückseite Platz für mehrere Sensoren vorgesehen ist, beschränkt sich das Smartphone in der Praxis auf eine einzelne 5-Megapixel-Hauptkamera. Auf der Vorderseite befindet sich eine 2-Megapixel-Selfie-Kamera. Die Verwendung des Android 14 Go-Systems trägt dazu bei, eine stabile Leistung auch bei schwächeren technischen Daten zu gewährleisten.

Marktposition und Erwartungen

HMD legt in letzter Zeit großen Wert auf eine Strategie der Wiederbelebung von Retro-Modellen und klassischen Namen. Zuvor hatte das Unternehmen Informationen über Tastenhandys wie das HMD Icon Flip 1 bereitgestellt. Die Rückkehr der Asha-Serie ist ein besonderes Geschenk für treue Fans der Marke und kann auch als Zweitgerät oder als erstes Smartphone für Kinder erworben werden.

Es ist auch erwähnenswert, dass HMD sich nicht nur auf Budget-Modelle beschränken will. Insider merken an, dass das Unternehmen derzeit an einem deutlich leistungsstärkeren Skyline 2 Smartphone mit einem Snapdragon 7s Gen 4 Prozessor und einem 5000 mAh Akku arbeitet. Es wird jedoch erwartet, dass gerade das Modell Asha 305 aufgrund seines niedrigen Preises im Massensegment auf großes Interesse stoßen wird.