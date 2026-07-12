Jude Bellingham verletzt: Sorgen um den Zustand des England-Stars

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Jude Bellingham verletzt: Sorgen um den Zustand des England-Stars

Jude Bellingham, der Star-Mittelfeldspieler von England und Real Madrid, steht erneut wegen Verletzungssorgen im Mittelpunkt. Aufnahmen aus dem WM-Viertelfinale gegen Norwegen zeigten, wie sich der Spieler an die linke Schulter fasste und Schmerzen zu haben schien. Diese Situation bereitet nicht nur den Fans, sondern auch dem Trainerstab der Nationalmannschaft große Sorgen, wie Goal.com berichtet.

Während der intensiven Begegnung im Hard Rock Stadium in Miami hielt sich der 23-jährige Star nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler mit schmerzverzerrtem Gesicht die Schulter, was von den Kameras eingefangen wurde. Bemerkenswert ist, dass Bellingham sich bereits einer Operation unterzogen hatte, um dieses Problem zu beheben, doch das Spiel gegen Norwegen weckt nun Zweifel an seiner vollständigen Genesung.

Medizinische Überwachung und die Sorgen des Mittelfeldspielers

In der 30. Minute, während einer Trinkpause, in der Cheftrainer Thomas Tuchel taktische Anweisungen gab, führte Bellingham ein langes Gespräch mit dem Physiotherapeuten des Teams. Laut Goal.com klagte er über Beschwerden im Schultergelenk. Auch während des Interviews nach dem Spiel fasste sich der Spieler wiederholt an die Schulter und konnte seine Schmerzen nicht verbergen.

Jude Bellingham hat in der Vergangenheit offen über die physischen und psychischen Auswirkungen dieser Verletzung gesprochen. Ihm zufolge hinderte ihn die Angst vor einer erneuten Schulterverletzung daran, sein höchstes Leistungsniveau abzurufen. "Die Schulterverletzung hat meinen ganzen Körper beeinflusst. Wenn ich hinfiel, dachte ich, das Gelenk könnte wieder herausspringen, also konnte ich nicht mit voller Kraft spielen", sagte der Spieler vor der Operation.

Bellinghams Gesundheit ist für die englische Nationalmannschaft von größter Bedeutung. Statistiken zeigen, dass er 9 seiner 12 Tore für die Nationalmannschaft bei großen Turnieren erzielt hat. Aus diesem Grund sieht Thomas Tuchel ihn als die wichtigste Waffe des Teams in entscheidenden Momenten. Das medizinische Personal setzt derzeit alles daran, den Spieler für das nächste wegweisende Spiel fit zu bekommen.

Nächster Gegner — Argentinien

Auf die englische Nationalmannschaft wartet eine noch schwierigere Prüfung. Nachdem sie sich das Ticket für das Halbfinale gesichert haben, reisen die "Three Lions" nun nach Atlanta. Dort treffen sie auf die argentinische Nationalmannschaft um Lionel Messi. Ob Bellingham im Duell gegen den 39-jährigen legendären Messi auflaufen kann, ist fraglich.

Sollte Bellingham aufgrund dieser Verletzung ausfallen, wäre das ein unersetzlicher Verlust für England. Auch Real Madrid beobachtet den Zustand seines Stars genau, da der Verein nicht auf seinen Leistungsträger für den Rest der Saison verzichten möchte. Eine eingehende medizinische Untersuchung in den nächsten Stunden wird Klarheit darüber bringen, ob der Spieler am Halbfinale teilnehmen kann.

Жуде БеллингэмАнглияReal MadridЖаҳон ЧемпионатиЖароҳат
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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