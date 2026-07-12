Kane wendet sich nach Sieg gegen Norwegen an die Fans

Nach dem dramatischen 2:1-Sieg gegen Norwegen im Viertelfinale der WM 2026 teilte Englands Stürmer und Kapitän Harry Kane emotionale Bilder mit den Fans auf der Tribüne. Zamin.uz präsentiert die Worte des englischen Kapitäns und seine beeindruckenden Statistiken bei dieser Weltmeisterschaft.

Vereint mit den Fans

Nach dem hart erkämpften Einzug ins Halbfinale postete Harry Kane auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen Fotos mit den im Stadion versammelten Anhängern. Er hinterließ eine kurze, aber sehr bedeutungsvolle Bildunterschrift:

«Wir sind hier – zusammen», schrieb der englische Toptorschütze.

Harry Kanes phänomenale Bilanz bei der WM 2026

Kane hat sich im laufenden Turnier zur echten „Waffe“ im englischen Angriff entwickelt. Er hat an jedem Spiel der Nationalmannschaft teilgenommen und zeigt eine hohe Konstanz:

Spielzeit: Gesamt 564 Minuten (spielte in jeder Partie durch).

Produktivität: Traf das gegnerische Tor 6 Mal.

Teamplay: Lieferte 1 Torvorlage für seine Teamkollegen.

Gigantenduell im Halbfinale: England gegen Argentinien!

Nach Abschluss der Viertelfinalspiele erwartet die Fans im Halbfinale der WM 2026 eines der größten Duelle des Jahres. Im Kampf um das Finale und die Goldmedaillen trifft die englische Nationalmannschaft um Harry Kane auf den amtierenden Weltmeister — Argentinien .

Zuvor hatte bereits Argentiniens Stürmer Julian Alvarez erklärt, dass sie alles für Messi geben würden, was die Intensität des kommenden Spiels zweifellos noch steigern wird.

Die entscheidende Phase der WM

Zur Erinnerung: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet seit dem 11. Juni in drei Ländern statt — Mexiko, Kanada und den USA.