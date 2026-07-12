Kylian Mbappe von Verletzung genesen: Frankreich-Kapitän tritt gegen Spanien an

Die französische Nationalmannschaft und Fußballfans weltweit können aufatmen. Es wurde bestätigt, dass sich Mannschaftskapitän Kylian Mbappe vor dem WM-Halbfinale keine schwere Verletzung zugezogen hat. Nachdem der Stürmer von Real Madrid im Viertelfinale gegen Marokko aufgrund einer Knöchelverletzung vorzeitig vom Platz musste, war seine Teilnahme an den kommenden Spielen fraglich. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Aktuelle Aufnahmen aus dem französischen Lager zeigen jedoch, dass kein Grund zur Sorge besteht. Laut Goal.com war der 27-jährige Stürmer im Teamhotel bester Laune und scherzte mit den Legenden Thierry Henry, Michael Olise und Jean-Philippe Mateta. Bei seinen Bewegungen waren keinerlei Anzeichen von Beschwerden am Knöchel zu erkennen.

Großartige Nachrichten für Didier Deschamps und das Team

Die Rückkehr des Kapitäns ist ein enormer Vorteil für Cheftrainer Didier Deschamps. Als Mbappe in der 77. Minute gegen Marokko ausgewechselt wurde, sorgte das Eispack an seinem Bein für Besorgnis. Damals bestätigte der Trainer, dass Kylian leichte Knöchelschmerzen hatte, aber laut Forbes erklärte der Spieler selbst, dass er für das Halbfinale in Dallas voll einsatzbereit sei.

Kylian Mbappe spielt ein phänomenales Turnier. Er hat die Zahl seiner Tore bei Weltmeisterschaften auf 20 erhöht. Zudem ist er der erste Spieler in der Geschichte der französischen Nationalmannschaft, der an 100 Toren direkt beteiligt war (64 Tore und 36 Assists). Derzeit liegt er mit 8 Toren gleichauf mit Lionel Messi im Rennen um den Goldenen Schuh.

Besonderer Besuch und Warnung von Thierry Henry

Die französische Fußballlegende Thierry Henry besuchte nach dem Viertelfinalsieg die Kabine, um den Spielern zu gratulieren. Der Weltmeister von 1998 lobte den Teamgeist, mahnte jedoch zur Vorsicht. „Es ist schön, diese Leidenschaft zu sehen, aber wir sind erst im Halbfinale. Wir wollen bis zum Ende gehen“, betonte Henry.

Die französische Nationalmannschaft strebt zum dritten Mal in Folge das WM-Finale an. Das Spiel gegen Spanien am Dienstag verspricht eines der intensivsten des Turniers zu werden. Mbappes Fitness und seine Rückkehr in den Kader ebnen den Weg der „Équipe Tricolore“ ins Finale.