Julian Alvarez gibt vor dem Spiel gegen England ein offenes Statement ab

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Julian Alvarez gibt vor dem Spiel gegen England ein offenes Statement ab

Nach Argentiniens Sieg über die Schweiz im Viertelfinale der WM 2026 sprach der Stürmer der argentinischen Nationalmannschaft, Julian Alvarez, über den Mannschaftskapitän, Lionel Messi und die bevorstehenden großen Ziele. Zamin.uz präsentiert die Details dieser spannenden Erklärung.

Auf zu neuen Siegen für den Kapitän

Alvarez betonte, dass 'La Albiceleste' (die argentinische Nationalmannschaft) bei der Weltmeisterschaft nicht nur für die Ehre des Landes, sondern auch für ihren legendären Kapitän den Titel gewinnen will.

Julian Alvarez' herzliche Worte: „Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, damit Messi erneut die Weltmeisterschaft gewinnt. Für ihn ist jedes Spiel ein echter Kampf. Das Erste, was ich nach meinem Tor tat, war, Messi zu umarmen“, wurde der Stürmer von The Touchline zitiert.

Super-Duell gegen England im Halbfinale

Zur Erinnerung: Die argentinische Nationalmannschaft sicherte sich den Einzug ins Halbfinale durch einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen die Schweiz im Viertelfinale.

Nun steht der amtierende Weltmeister vor der Tür zum Finale vor einer sehr ernsten Prüfung:

  • Nächster Gegner: Englische Nationalmannschaft.

  • Status des Spiels: Ein erbitterter Kampf um den Einzug ins Finale der WM 2026.

Zeit, den Meistertitel zu verteidigen

Zur Information: Die argentinische Nationalmannschaft gewann den Pokal bei der letzten Weltmeisterschaft in Katar, nachdem sie Frankreich in einem dramatischen Finale im Elfmeterschießen besiegt hatte. Nun stehen Messi und seine Teamkollegen kurz davor, Geschichte zu wiederholen und zum zweiten Mal in Folge die Goldmedaillen zu gewinnen.

Julian AlvarezLionel MessiWM 2026ArgentinienEngland
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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