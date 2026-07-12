„Ich bin am Boden zerstört“: McGregor über seine Niederlage bei UFC 329

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„Ich bin am Boden zerstört“: McGregor über seine Niederlage bei UFC 329

Conor McGregor, der bei UFC 329 in Las Vegas nach fünfjähriger Pause in das Octagon zurückkehrte, sich jedoch in den ersten Sekunden eine schwere Knieverletzung zuzog und gegen Max Holloway verlor, hat sich an seine Fans gewandt. Der legendäre irische Kämpfer gab über seine offiziellen sozialen Medien eine erste Stellungnahme zu dem Vorfall ab. Zamin.uz präsentiert die Worte des Sportlers.

„Vor dem Kampf war alles in Ordnung“

McGregor enthüllte, dass er vor dem Kampf keinerlei gesundheitliche Probleme hatte, das Training perfekt verlief und er mit einem solchen Unglück keinesfalls gerechnet hatte:

„Ich hatte vor dem Kampf keine Verletzungen. Während des Trainings und der Vorbereitung habe ich Tritte ausgeführt, mein Standbein belastet und bin gesprungen. Alles war in Ordnung.

Das passierte völlig unerwartet. Ich bin jetzt am Boden zerstört. Ich kann es nur als extrem unglücklich bezeichnen“, sagte McGregor bitter.

Ein vorzeitig beendeter Superfight

Es ist erwähnenswert, dass das Duell zwischen Conor McGregor und Max Holloway von Millionen Fans als das am meisten erwartete Ereignis des Jahres angesehen wurde. Jedoch:

  • Verletzung in den ersten Sekunden: Direkt zu Beginn des Kampfes erlitt Conor unerwartet eine schwere Knieverletzung.

  • Technischer Knockout: Da er den Kampf aufgrund der Schmerzen nicht fortsetzen konnte, verlor der irische Sportler durch technischen Knockout.

Für Conor, der nach fünf Jahren mit großen Zielen auf die große Bühne zurückkehrte, war diese Verletzung nicht nur ein körperlicher, sondern auch ein schwerer mentaler Schlag. Derzeit stehen die Gesundheit und der Genesungsprozess des Sportlers unter ärztlicher Aufsicht.

Conor McGregorMax HollowayUFC 329MMASportnachrichten
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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