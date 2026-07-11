Harry Kane verrät, wie er mit 32 Jahren sein hohes Niveau hält

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane, hat das Geheimnis gelüftet, wie er auch mit 32 Jahren auf höchstem Niveau spielt und seine Motivation bewahrt. Der Stürmer erklärt, dass ihm nicht die großen Ziele, sondern in die gesamte Saison unterteilte kleine Aufgaben die Kraft für ständiges Wachstum geben.

Kane bewertete die vergangene Saison als erfolgreich und betonte, dass genau diese Ergebnisse ihn dazu anspornen, nach noch höheren Zielen zu streben.

Was ist Kanes Motivationsmethode?

Der englische Kapitän ist der Meinung, dass man sich bei jeder Tätigkeit klare und kurzfristige Ziele setzen sollte.

„Während jeder Tätigkeit muss man seine kleinen Motivationen, Ziele und Aufgaben haben“, sagte er.

Kane sagt, er betrachte einen Zeitraum von einem Monat oder sechs Wochen als eine separate Phase und beobachte, wie viel er in dieser Zeit erreichen kann.

Große Ergebnisse beginnen mit kleinen Schritten

Der Fußballer gab an, dass er sich während der gesamten Saison kleine Ziele setzt. Dies hilft ihm, die Motivation auf einem gleichbleibenden Niveau zu halten und nicht durch langfristige Aufgaben auszubrennen.

Laut Kane liefert jeder kleine Erfolg neue Energie für die nächste Etappe.

Die vergangene Saison gab ihm noch mehr Selbstvertrauen

Der Stürmer betonte, dass die vergangene Saison im Hinblick auf seine persönlichen Ziele sehr erfolgreich war.

„Genau das gibt mir den Antrieb, nach Perfektion zu streben und das höchste Niveau anzustreben, um zu sehen, wie weit ich mich in kurzer Zeit verbessern kann“, sagte Kane.

Auch mit 32 Jahren bleibt das Hauptziel unverändert

Harry Kane zeigt, dass das Alter nur eine Zahl ist. Er strebt weiterhin danach, seine Ergebnisse zu verbessern, auf Top-Niveau zu bleiben und neue Gipfel zu erklimmen.

Kanes Ansatz ist einfach, aber effektiv: Ein großes Ziel in kleine Schritte unterteilen und sich in jeder Phase besser machen als am Vortag.