Mercedes-Benz yangi elektr C-Class modeli bilan BMW i3’ga jiddiy raqib tayyorlamoqda
Germaniyaning Mercedes-Benz kompaniyasi oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan C-Class’ning toʻliq elektr versiyasini taqdim etishga yaqin turibdi. Mazkur yangilik avtomobil bozoridagi asosiy raqib — BMW i3 (elektr 3-Series) uchun jiddiy xavf tugʻdirishi kutilmoqda. Garchi BMW oʻzining Gen6 arxitekturasi bilan texnik koʻrsatkichlar, xususan, masofa bosish va narx borasida biroz ustunlikka ega boʻlsa-da, Shtutgart muhandislari yangi modelda asosiy eʼtiborni qulaylik va texnologik ustunlikka qaratgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Dastlabki sinovlar va mutaxassislar fikriga koʻra, yangi Mercedes C-Class Electric avvalgi EQE modelidagi kamchiliklarni bartaraf etgan holda, brendning klassik anʼanalarini zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtiradi. Avtomobil MLA platformasida qurilgan boʻlib, u GLC Electric krossoveri bilan texnik jihatdan oʻxshash. Biroq, sedan koʻrinishidagi ushbu model oʻzining dinamikasi va yoʻlda oʻzini tutishi bilan ajralib turadi.
Tashqi koʻrinish va dizayn falsafasiYangi elektr sedan avvalgi ichki yonuv dvigatelli avlodlariga qaraganda ancha yirikroq koʻrinishga ega. U uzunroq, kengroq va balandroq boʻlib, bu oʻzgarishlar maxsus "skateboard" platformasi bilan bogʻliq. Kuzov akkumulyatorlar bloki ustiga oʻrnatilgani sababli, avtomobil biroz massivroq koʻrinsa-da, qora detallar va shaffof tom dizayni vizual ogʻirlikni muvozanatlashtiradi.
Dizayndagi eng munozarali jihatlardan biri — bu brendning uch qirrali yulduz logotipidan haddan tashqari koʻp foydalanilganidir. Chiroqlar va radiator panjarasidagi yorqin elementlar avtomobilga futuristik ruh bagʻishlaydi, ammo baʼzi tahlilchilar buni oʻta hashamatga berilish deb baholamoqda. Shunga qaramay, avtomobil yoʻlda darhol tanib olinadi va oʻzining zamonaviyligi bilan ajralib turadi.
Ichki makon va amaliylikSalonda Mercedes-Benz anʼanalariga sodiq qolgan holda yuqori sifatli charm va yumshoq materiallardan foydalanilgan. Oʻrindiqlar uzoq masofali safarlar uchun moʻljallangan boʻlib, haydovchi va yoʻlovchilar uchun keng makon yaratilgan. Ayniqsa, orqa qatordagi yoʻlovchilar uchun oyoq qismi kengaytirilgani eʼtiborga molik.
- Keng va chuqur yukxona boʻlmasi;
- Old kapot ostida kichik chamadon uchun qoʻshimcha joy;
- Yaxshilangan shovqin izolyatsiyasi;
- Eng soʻnggi avlod multimedia tizimi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Mercedes-Benz oʻzining elektrlashtirish strategiyasida yangi bosqichga chiqdi. Garchi BMW i3 baʼzi texnik raqamlarda oldinda boʻlsa-da, C-Class oʻzining haydash qulayligi va ichki muhiti bilan mijozlar qalbini zabt etishni koʻzlagan. Yaqin haftalarda boʻlib oʻtadigan rasmiy haydov sinovlari ushbu modelning haqiqiy imkoniyatlarini toʻliq ochib beradi.
…