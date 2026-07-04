Mercedes-Benz yangi elektr C-Class modeli bilan BMW i3’ga jiddiy raqib tayyorlamoqda

·21·Avto
Mercedes-Benz yangi elektr C-Class modeli bilan BMW i3’ga jiddiy raqib tayyorlamoqda

Germaniyaning Mercedes-Benz kompaniyasi oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan C-Class’ning toʻliq elektr versiyasini taqdim etishga yaqin turibdi. Mazkur yangilik avtomobil bozoridagi asosiy raqib — BMW i3 (elektr 3-Series) uchun jiddiy xavf tugʻdirishi kutilmoqda. Garchi BMW oʻzining Gen6 arxitekturasi bilan texnik koʻrsatkichlar, xususan, masofa bosish va narx borasida biroz ustunlikka ega boʻlsa-da, Shtutgart muhandislari yangi modelda asosiy eʼtiborni qulaylik va texnologik ustunlikka qaratgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Dastlabki sinovlar va mutaxassislar fikriga koʻra, yangi Mercedes C-Class Electric avvalgi EQE modelidagi kamchiliklarni bartaraf etgan holda, brendning klassik anʼanalarini zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtiradi. Avtomobil MLA platformasida qurilgan boʻlib, u GLC Electric krossoveri bilan texnik jihatdan oʻxshash. Biroq, sedan koʻrinishidagi ushbu model oʻzining dinamikasi va yoʻlda oʻzini tutishi bilan ajralib turadi.

Tashqi koʻrinish va dizayn falsafasi

Yangi elektr sedan avvalgi ichki yonuv dvigatelli avlodlariga qaraganda ancha yirikroq koʻrinishga ega. U uzunroq, kengroq va balandroq boʻlib, bu oʻzgarishlar maxsus "skateboard" platformasi bilan bogʻliq. Kuzov akkumulyatorlar bloki ustiga oʻrnatilgani sababli, avtomobil biroz massivroq koʻrinsa-da, qora detallar va shaffof tom dizayni vizual ogʻirlikni muvozanatlashtiradi.

Dizayndagi eng munozarali jihatlardan biri — bu brendning uch qirrali yulduz logotipidan haddan tashqari koʻp foydalanilganidir. Chiroqlar va radiator panjarasidagi yorqin elementlar avtomobilga futuristik ruh bagʻishlaydi, ammo baʼzi tahlilchilar buni oʻta hashamatga berilish deb baholamoqda. Shunga qaramay, avtomobil yoʻlda darhol tanib olinadi va oʻzining zamonaviyligi bilan ajralib turadi.

Ichki makon va amaliylik

Salonda Mercedes-Benz anʼanalariga sodiq qolgan holda yuqori sifatli charm va yumshoq materiallardan foydalanilgan. Oʻrindiqlar uzoq masofali safarlar uchun moʻljallangan boʻlib, haydovchi va yoʻlovchilar uchun keng makon yaratilgan. Ayniqsa, orqa qatordagi yoʻlovchilar uchun oyoq qismi kengaytirilgani eʼtiborga molik.

  • Keng va chuqur yukxona boʻlmasi;
  • Old kapot ostida kichik chamadon uchun qoʻshimcha joy;
  • Yaxshilangan shovqin izolyatsiyasi;
  • Eng soʻnggi avlod multimedia tizimi.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham ushbu model katta ahamiyatga ega. Hozirda mamlakatimizda BYD Han kabi Xitoy elektromobillari ommalashgan bir paytda, Mercedes C-Class Electric premium segmentda kuchli muqobil boʻlishi mumkin. Avtomobilning narxi taxminan 58 ming funt sterling atrofida boʻlishi kutilayotgan boʻlsa-da, brend nufuzi va servis xizmati uni xaridorgir qilishi shubhasiz.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Mercedes-Benz oʻzining elektrlashtirish strategiyasida yangi bosqichga chiqdi. Garchi BMW i3 baʼzi texnik raqamlarda oldinda boʻlsa-da, C-Class oʻzining haydash qulayligi va ichki muhiti bilan mijozlar qalbini zabt etishni koʻzlagan. Yaqin haftalarda boʻlib oʻtadigan rasmiy haydov sinovlari ushbu modelning haqiqiy imkoniyatlarini toʻliq ochib beradi.

Mercedes-BenzC-ClassElektromobilAvtoBMW
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ford yangilangan Explorer modelini taqdim etdi: 27 dyuymli ekran va quvvatli dvigatelFord yangilangan Explorer modelini taqdim etdi: 27 dyuymli ekran va quvvatli dvigatelBugun, 04:56Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davriChery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davriBugun, 03:23Ferrari 14 yillik tanaffusdan soʻng mexanik uzatmalar qutisini qaytardiFerrari 14 yillik tanaffusdan soʻng mexanik uzatmalar qutisini qaytardiKecha, 23:56Land Rover tarixidagi eng xavfli ekspeditsiya: Daryen boʻshligʻini zabt etishLand Rover tarixidagi eng xavfli ekspeditsiya: Daryen boʻshligʻini zabt etishKecha, 22:58Yandex yonilgʻi bor joylarni koʻrsatuvchi interaktiv xaritani sinovdan oʻtkazmoqdaYandex yonilgʻi bor joylarni koʻrsatuvchi interaktiv xaritani sinovdan oʻtkazmoqdaKecha, 21:22Elektromobilni uyda arzon quvvatlantirish sirlari: Xarajatlarni qanday kamaytirish mumkin?Elektromobilni uyda arzon quvvatlantirish sirlari: Xarajatlarni qanday kamaytirish mumkin?Kecha, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi