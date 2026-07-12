Thomas Tuchel unzufrieden mit der Leistung Englands: Harry Kane enthüllt Kabinengespräche

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Thomas Tuchel unzufrieden mit der Leistung Englands: Harry Kane enthüllt Kabinengespräche

Obwohl die englische Nationalmannschaft nach einem hart erkämpften Sieg gegen Norwegen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft das Halbfinale erreichte, war Cheftrainer Thomas Tuchel mit der Leistung seiner Schützlinge keineswegs zufrieden. Laut Kapitän Harry Kane äußerte der deutsche Taktiker seine kritische Meinung offen gegenüber den Spielern in der Kabine. Dies berichtet Goal.com .

Im Spiel im Hard Rock Stadium in Miami gewannen die Engländer mit 2:1 nach Verlängerung. Laut Goal.com herrschte in der Kabine nach dem Spiel jedoch keine Feierstimmung, sondern der Fokus lag auf einer ernsthaften Analyse und der Arbeit an den Schwachstellen. Thomas Tuchel gratulierte dem Team zwar zum Einzug ins Halbfinale, betonte jedoch, dass das Spielniveau für den Titelgewinn drastisch gesteigert werden müsse.

Das Gleichgewicht zwischen Qualität und Ergebnis

Harry Kane bewertete den hohen Anspruch des Trainers positiv. Seiner Meinung nach ist das Erreichen des Halbfinales, ohne das volle Potenzial ausgeschöpft zu haben, ein Zeichen für große Möglichkeiten. „Unser Trainer hat uns gratuliert und gesagt, dass wir den Sieg feiern sollten, aber er weiß auch, dass wir besser spielen können. Wir müssen uns beim Ballbesitz und der Kontrolle verbessern“, sagte der Stürmer.

Die extrem hohe Luftfeuchtigkeit und Hitze in Miami sollen ebenfalls zu dem schwierigen Spielverlauf beigetragen haben. Kane betonte, dass es unter solchen Wetterbedingungen schwer war, den gewohnten Rhythmus zu halten, aber die Mannschaft zeigte Charakter und sicherte sich den Sieg. Besonders der Doppelpack von Jude Bellingham erwies sich als Rettung für England.

Reserven und mannschaftliche Geschlossenheit

Obwohl die spielerische Qualität nicht ideal war, hob Harry Kane die individuelle Klasse einiger Spieler hervor. Insbesondere die Leistungen von Torhüter Jordan Pickford und Djed Spence, der von der Bank kam und das Tempo des Spiels veränderte, wurden gelobt. Laut Kane war es gerade die mannschaftliche Geschlossenheit, die half, die Hürde Norwegen in einer schwierigen Situation zu überwinden.

Die englische Nationalmannschaft bereitet sich nun auf die Halbfinalspiele vor. Es wird erwartet, dass der Trainerstab um Thomas Tuchel taktische Änderungen vornimmt, um Fehler in der nächsten Runde zu vermeiden. Die entscheidende Frage für Fans und Experten ist, ob die „Three Lions“ im Halbfinale den von Tuchel geforderten hochklassigen Fußball zeigen können.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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