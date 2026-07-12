Umar Nurmagomedov reagiert scharf auf Konflikt mit Dvalishvili

Umar Nurmagomedov hat auf den Vorfall mit Merab Dvalishvili bei einer kürzlichen RAF-Veranstaltung in Georgien reagiert. In seiner Erklärung sprach der russische Kämpfer darüber, was die Würde eines Mannes im Kaukasus ausmacht, und richtete eine deutliche Botschaft an seinen Rivalen.

Seine Worte verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien und lösten Diskussionen über die eskalierenden Spannungen zwischen den beiden Kämpfern aus.

„Im Kaukasus wird ein Mann durch seine Ehre definiert“

Nurmagomedov betonte, dass der Ruf eines Menschen im Kaukasus an seiner Ehre, Würde und Gastfreundschaft gemessen wird.

„Im Kaukasus wird ein Mann durch seine Ehre, Würde und Gastfreundschaft definiert“, sagte er.

Anschließend äußerte sich der Kämpfer kurz zum Ursprung des Konflikts.

„Warum redest du hinter meinem Rücken?“

Laut Umar stellte sein Freund Dvalishvili nur eine einzige Frage:

„Warum redest du hinter meinem Rücken?“

Nurmagomedov interpretierte diese Situation nicht als Beleidigung oder Versuch, einen Streit anzuzetteln, sondern als Forderung nach einer ehrlichen Antwort.

Eine scharfe Botschaft an den Rivalen

Der Kämpfer fuhr fort und erklärte, dass sich der wahre Charakter zeigt, wenn man nicht von einer Menschenmenge umgeben ist.

„Ich muss dich nicht beleidigen, um mich wie ein Mann zu fühlen. Man sieht, wer du wirklich bist, wenn keine Menge um dich herum ist und niemand eingreifen kann“, sagte Nurmagomedov.

Diese Worte werden als direkte Herausforderung an Dvalishvili verstanden.

Führt der Konflikt zu einem neuen Kampf?

Die Beziehung zwischen Umar Nurmagomedov und Merab Dvalishvili war schon lange angespannt. Der Vorfall in Georgien und die darauffolgenden Aussagen haben das Interesse an einer möglichen Begegnung oder einer neuen sportlichen Rivalität weiter gesteigert.

Es ist derzeit unklar, wie Dvalishvili auf Nurmagomedovs Kommentare reagieren wird. Doch eines ist sicher: Der Streit außerhalb des Oktagons ist nicht weniger intensiv als der Wettbewerb darin.