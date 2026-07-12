Kämpfer nach McGregors Niederlage gespalten

Conor McGregors Rückkehr nach fünfjähriger Pause endete innerhalb weniger Sekunden dramatisch. Der ehemalige irische Champion verlor schnell, nachdem er sich zu Beginn des Kampfes gegen Max Holloway in Las Vegas eine Knieverletzung zugezogen hatte.

Dieses Ereignis löste in der Welt des MMA und Boxens unterschiedliche Reaktionen aus. Während einige Mitgefühl für McGregor zeigten, begegneten andere der Situation mit beißendem Spott.

Makhachev nimmt Conor mit einem Satz ins Visier

UFC-Champion Islam Makhachev drückte seine Reaktion sehr kurz aus:

«Conor hat Conor geschlagen. Glückwunsch, Max».

Dieser Kommentar wurde zu einer der am weitesten verbreiteten Reaktionen in den sozialen Medien.

Die Reaktion von Crawford und Dos Anjos

Der ehemalige unangefochtene Boxweltmeister Terence Crawford deutete scharf auf die Situation hin:

«Es ist erstaunlich, wie Gott diejenigen bestraft, die schlecht über mich reden».

Rafael Dos Anjos scherzte zunächst und drückte dann sein Mitgefühl für McGregor aus:

«Was, wieder dieser kleine Finger? Aber im Ernst, ich habe Mitleid mit Conor. Dieser Kampf hätte nicht so enden dürfen».

Einige forderten sofort einen Rückkampf

WBC-Champion Ryan Garcia akzeptierte dieses Ende des Kampfes nicht.

«Ein sofortiger Rückkampf ist nötig. Sobald das Knie verheilt ist, sollten sie wieder aufeinandertreffen».

Matt Frevola deutete ebenfalls an, dass Holloway auf einen dritten Kampf warten könnte.

Die härteste Kritik kam von Teddy Atlas

Der bekannte Trainer und Kommentator Teddy Atlas McGregors Zustand nach der langen Pause fokussierte er wie folgt:

«Die wichtigste Lektion ist, dass man niemals auf einen Kämpfer setzen sollte, der fünf Jahre lang nicht gekämpft hat und außer Form ist».

Belal Muhammad brachte die Situation mit Michael Chandler in Verbindung und scherzte, dass dieser den Kampf «verflucht» habe.

Auch Witze über das Honorar nahmen zu

Kevin Lee erwähnte spöttisch, dass Holloway gewonnen hat, ohne sich im Kampf groß anzustrengen:

«Ein großes Honorar, kein Gewicht verloren, keinen einzigen Schlag gelandet und trotzdem gewonnen».

Derek Brunson wies auf Conors enormen Verdienst in kurzer Zeit hin:

«In weniger als einer Minute 30 Millionen zu verdienen, ist einfach ein Traum».

«Holloways Aura hat das Band reißen lassen»

Mike Davis hinterließ einen der seltsamsten und viralsten Kommentare:

«Max Holloways Aura hat das Band in Conors Knie reißen lassen».

Paulo Costa scherzte, dass McGregor mit einem «Schienbein aus Eisen und einem Kreuzband aus Eisen» zurückkehren werde.

Es gab auch Mitgefühl

Kenny Florian nannte Mixed Martial Arts den «undankbarsten Sport». Seine Meinung bezog sich darauf, dass McGregors lang ersehnte Rückkehr in wenigen Sekunden zunichtegemacht wurde.

So hat die nächste Niederlage von Conor McGregor die MMA-Welt erneut gespalten: auf der einen Seite Mitgefühl, auf der anderen Seite grausame Witze. Die Hauptfrage ist nun: Wird er nach der Verletzung den Mut haben, noch einmal zurückzukehren?