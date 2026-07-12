Dana White enthüllt McGregors Verletzung: „Fünf Jahre sind kein Zuckerschlecken“

UFC-Präsident Dana White gab Details über Conor McGregors Verletzung bekannt, die er sich im Kampf gegen Max Holloway zugezogen hat. Ihm zufolge erlitt der irische Kämpfer einen Kreuzbandriss im Knie.

White gab zu, dass er vor dem Kampf mindestens eine volle und intensive Runde erwartet hatte, doch die Ereignisse nahmen einen völlig anderen Verlauf.

„Ich hatte mindestens eine Runde echten Kampf erwartet“

Dana White äußerte sich zum Hauptkampf bei UFC 329 und sagte, dass ihn McGregors Zustand überrascht habe.

„Eine unglaubliche Card. Ich hatte erwartet, dass es zumindest eine Runde lang einen echten Kampf geben würde“, sagte der UFC-Chef.

Seinen Worten zufolge ist eine Rückkehr ins Octagon nach einer langen Pause nicht einfach, was sich auch auf McGregors körperliche Verfassung ausgewirkt haben könnte.

McGregors Cardio warf Fragen auf

White betonte zudem, dass Conors Ausdauer nicht dem erwarteten Niveau entsprach.

„Und dann habe ich nicht verstanden, was mit Conors Cardio los war. Fünf Jahre sind eben kein Zuckerschlecken“, sagte er.

McGregor stand zuletzt 2021 im Octagon und kämpfte bei UFC 329 nach einer fünfjährigen Pause wieder.

Art der Verletzung bekannt gegeben

Dana White bestätigte, dass bei McGregor eine Kreuzbandverletzung am Knie diagnostiziert wurde.

Diese Art von Verletzung erfordert in der Regel einen langen Genesungsprozess. Wie schwer die Verletzung genau ist und ob eine Operation erforderlich sein wird, wurde bisher nicht bekannt gegeben.

McGregors Zukunft bleibt ungewiss

Conor McGregor verlor bei UFC 329 in der ersten Runde gegen Max Holloway. Nun wirft die Verletzung noch mehr Fragen darüber auf, wann er wieder ins Octagon zurückkehren wird.

Die weiteren Pläne des irischen Kämpfers werden voraussichtlich nach medizinischen Untersuchungen bekannt gegeben.