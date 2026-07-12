NASA startet Auswahl von Freiwilligen für Mars-Lebensexperiment

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NASA startet Auswahl von Freiwilligen für Mars-Lebensexperiment

Die US-Raumfahrtbehörde — NASA hat bekannt gegeben, dass sie vier Freiwillige für ein einzigartiges wissenschaftliches Projekt zur Simulation des Lebens auf dem Mond und Mars sucht. Dieses einjährige Programm ermöglicht es den Teilnehmern, unter Bedingungen zu leben, die künftigen Weltraummissionen ähneln.

Nach Angaben der Behörde beginnt das Experiment im August 2027 im Johnson Space Center in Houston. Das Projekt beinhaltet keinen tatsächlichen Flug, sondern simuliert den Lebensstil auf dem Mond und Mars in einer speziell geschaffenen Umgebung.

Die Teilnehmer werden 12 Monate lang in einem geschlossenen Raum leben und Aufgaben ausführen, die auch Astronauten bewältigen müssen. Sie werden Tests wie den Anbau von Pflanzen, die regelmäßige Gesundheitsüberwachung sowie Übungen für Weltraumspaziergänge absolvieren.

Durch dieses Projekt wollen Experten bewerten, wie gut der menschliche Körper auf langfristige Weltraummissionen vorbereitet ist. Zudem wird untersucht, wie sich die Tatsache, dass ein Tag auf dem Mars etwa 40 Minuten länger ist als auf der Erde, auf den biologischen Rhythmus des Menschen auswirkt.

Wer kann teilnehmen?

Die Auswahl steht US-Bürgern oder Inhabern einer Green Card mit ständigem Wohnsitz offen. Die Kandidaten müssen zwischen 30 und 55 Jahre alt sein, nicht größer als 1,88 Meter sein und über gute Englischkenntnisse verfügen.

Darüber hinaus haben Bewerber mit einem Bachelor-Abschluss in Ingenieurwesen, Biologie, Physik oder Mathematik einen Vorteil. Auch Bewerbungen von Kandidaten mit wissenschaftlicher Erfahrung oder militärischem Dienst werden gesondert geprüft.

Wie läuft das Experiment ab?

Das Projekt besteht aus drei Phasen. Zunächst leben die Teilnehmer in einem speziellen Modul, das einem Raumschiff nachempfunden ist. Anschließend werden sie in eine Umgebung verlegt, die der Marsoberfläche ähnelt, um praktische Übungen im Anbau und bei Arbeiten in der Außenumgebung durchzuführen. In der letzten Phase kehren sie in die Raumschiffumgebung zurück, um den Prozess der „Rückkehr“ zur Erde zu simulieren.

Die NASA betont, dass diese Forschung von großer Bedeutung für die künftige sichere Durchführung bemannter Missionen zum Mond und Mars ist.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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