Usbekische Box-Dominanz in Jakarta: Die meisten Boxer im Halbfinale!

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Usbekische Box-Dominanz in Jakarta: Die meisten Boxer im Halbfinale!

Die U19- und U23-Asienmeisterschaften im Boxen in Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, haben ihre heiße Phase erreicht. Heute finden in beiden Altersklassen die Halbfinalkämpfe (1/2-Finale) statt. Nach Abschluss des Viertelfinales haben sich Vertreter aus 16 Ländern bereits mindestens eine Bronzemedaille gesichert.

Zamin.uz liefert die neuesten Informationen, die die absolute Überlegenheit unserer Athleten widerspiegeln.

Kasachstan überholt: Usbekistan ist der klare Spitzenreiter!

Besonders wichtig für uns ist, dass das usbekische Nationalteam in beiden Altersklassen die meisten Boxer ins Halbfinale gebracht hat. Damit haben unsere Vertreter erneut ihre Vormachtstellung auf dem Kontinent bewiesen, indem sie ihren Hauptkonkurrenten, das kasachische Team, knapp hinter sich ließen.

U23-Kategorie: Nationen im Halbfinale

In dieser Altersklasse führt Usbekistan die Liste mit 18 Boxern an. Die vollständigen Statistiken sehen wie folgt aus:

RANG

LÄNDER

ANZAHL DER HALBFINALISTEN

1

Usbekistan

18

2

Kasachstan

16

3

Indien

15

4

Kirgisische Republik

7

5

Japan

6

6

Republik Korea

5

7

Indonesien

3

8

Chinesisch Taipeh

2

9

Bhutan, Katar, Philippinen, Thailand, Vietnam, Mongolei

1 (jeweils)

U19-Kategorie: Nationen im Halbfinale

Auch bei den Jugendwettkämpfen liegen unsere Landsleute mit 15 Vertretern auf dem ersten Platz. Die in den Top 3 platzierten Teams aus Kasachstan und Indien haben jeweils 14 Boxer ins Halbfinale gebracht.

RANG

LÄNDER

ANZAHL DER HALBFINALISTEN

1

Usbekistan

15

2

Kasachstan

14

3

Indien

14

4

Tadschikistan

6

5

Japan

6

6

Kirgisische Republik

6

7

Republik Korea

5

8

Chinesisch Taipeh

5

9

Vietnam

4

10

Indonesien

4

11

Thailand

2

12

Mongolei, Katar, Philippinen

1 (jeweils)

Zur Information: Alle unsere Boxer, die das Halbfinale erreicht haben, haben sich bereits mindestens eine Bronzemedaille gesichert. Nun steigen sie in den Ring, um um die Goldmedaillen des Turniers zu kämpfen.

BoxenAsienmeisterschaftUsbekistanJakartaSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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