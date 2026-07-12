Messi forderte Respekt vom Schiedsrichter: Was auf dem Platz gesagt wurde...

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft Lionel Messigeriet während der ersten Halbzeit des WM-Viertelfinals 2026 gegen die Schweiz mit Schiedsrichter Joao Pedro Pinheiro aneinander.

Der Vorfall ereignete sich vor einem Freistoß. Messi missfielen der Tonfall und die Gestik des Unparteiischen, woraufhin der argentinische Star forderte, mit Respekt behandelt zu werden.

Angespannte Situation vor dem Freistoß

Während sich die Schweiz auf die Ausführung des Freistoßes vorbereitete, wies Pinheiro Messi an, den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten.

Die Art und Weise, wie der Schiedsrichter ihn ansprach, stieß beim argentinischen Kapitän jedoch auf Unmut.

„Sprich normal mit mir“, sagte Messi.

Messi suchte erneut das Gespräch mit dem Schiedsrichter

Nachdem der Freistoß ausgeführt worden war, näherte sich der Spieler erneut dem Schiedsrichter, stemmte die Hände in die Hüften und äußerte seinen Protest.

„Sprich ordentlich mit mir. Respektiere mich. Ich rede auch anständig mit dir“, sagte er.

Die Aufnahmen zeigten, dass Messi ruhig blieb, aber deutlich machte, dass er mit der Haltung des Schiedsrichters unzufrieden war.

Keine Karte gezeigt

Der kurze Wortwechsel zwischen Messi und Pinheiro hatte keine disziplinarischen Konsequenzen.

Der Schiedsrichter zeigte dem argentinischen Kapitän weder Gelb noch Rot, und das Spiel wurde fortgesetzt.

Ein weiterer hitziger Moment im Viertelfinale

Die Partie zwischen Argentinien und der Schweiz war von hohem Druck geprägt. In der entscheidenden Phase wurde jede Entscheidung von Spielern und Trainern genau beobachtet.

Messis Worte an den Schiedsrichter wurden nach dem Spiel zu einem der meistdiskutierten Themen in den sozialen Medien.