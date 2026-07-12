Weltmeisterschaft: Schweiz kritisiert Schiedsrichterleistung im Spiel gegen Argentinien scharf

Das Viertelfinalspiel der Weltmeisterschaft zwischen Argentinien und der Schweiz hat für große Kontroversen gesorgt. Die Schweizer kritisierten die Entscheidung des VAR-Systems scharf und bezeichneten die Qualität der Schiedsrichterleistung als "Katastrophe". Es heißt, dass die strittige Szene das Schicksal des Spiels besiegelte und zum Ausscheiden der europäischen Mannschaft aus dem Turnier führte. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Die umstrittenste Szene des Spiels ereignete sich mit Breel Embolo. Zunächst hatte der portugiesische Schiedsrichter Joao Pinheiro dem Argentinier Leandro Paredes für ein Foul die Gelbe Karte gezeigt. Doch der VAR-Schiedsrichter Guillermo Pacheco Larios empfahl eine Überprüfung der Situation. Infolgedessen änderte der Hauptschiedsrichter seine Entscheidung, nahm die Karte gegen Leandro Paredes zurück und gab sie stattdessen Breel Embolo wegen einer "Schwalbe". Da dies die zweite Verwarnung für den Stürmer war, wurde er vom Platz gestellt.

Die Entscheidung, die "das Spiel zerstört hat"

Schweiz-Cheftrainer Murat Yakin verbarg seinen Ärger nach dem Spiel nicht. Laut Goal.com kritisierte der Fachmann die Schiedsrichterleistung und betonte, dass solche Entscheidungen dem Geist des Fußballs widersprechen. "Das ist absolut unmöglich zu verstehen. Ich weiß, sie schützen ihre Schiedsrichter, aber diese Regel hat heute das Spiel zerstört. Diese Entscheidung hat das Ergebnis direkt beeinflusst", sagte Yakin.

Laut dem Trainer gewann die Schweiz an Selbstvertrauen, als Breel Embolo vom Platz gestellt wurde. Über eine Stunde lang in Unterzahl gegen die amtierenden Weltmeister zu spielen, war ein schwerer Schlag für das Team. "Breel ist derzeit am Boden zerstört. Er ist traurig, dass er dem Team nicht helfen konnte. Es war einfach ein Fehler des Schiedsrichters", fügte der Trainer hinzu.

Auch Mittelfeldspieler Remo Freuler äußerte seine Unzufriedenheit mit der Schiedsrichterleistung. Seiner Meinung nach haben die Unparteiischen den Spielverlauf künstlich verändert. "Es ist einfach eine Katastrophe. Ich habe nicht verstanden, was der Schiedsrichter da gemacht hat. Ich kann nicht begreifen, warum der VAR in so einer Situation eingegriffen hat. Es gab in der ersten Halbzeit viele solcher Szenen, warum gab es da keine Gelbe Karte? Man hätte den Schiedsrichter einfach seine Arbeit machen lassen sollen", sagte Remo Freuler.

Es wird berichtet, dass diese kontroverse Situation mit den neuen Regeln zusammenhängt, die vom IFAB für das Turnier 2026 eingeführt wurden. Während Breel Embolo unter Tränen den Platz verließ, äußerten die Trainer und Spieler auf der Schweizer Bank lautstark ihren Protest gegen die Schiedsrichter. Argentinien, angeführt von Lionel Messi, sicherte sich in der Verlängerung den Sieg und zog ins Halbfinale ein.