Mashrabjon Ruziboev schlägt seinen Gegner in der ersten Runde k.o. (Video)

Der usbekische Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Mashrabjon Ruziboev feierte beim Open FC 67 Turnier in Moskau einen überzeugenden Sieg. Unser Landsmann beendete den Kampf gegen den Brasilianer Gabriel Miranda bereits in der ersten Runde durch technischen K.o.

Dieser Sieg stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Profikarriere von Mashrabjon Ruziboev dar und verbessert seine Kampfbilanz weiter.

Der Kampf endete in der ersten Runde

Beim Open FC 67 Turnier in der russischen Hauptstadt Moskau trat Mashrabjon Ruziboev im Octagon gegen den Brasilianer Gabriel Miranda an.

Unser Landsmann begann den Kampf aktiv und landete eine Serie präziser Treffer bei seinem Gegner. Infolgedessen brach der Ringrichter den Kampf noch in der ersten Runde ab und wertete den Sieg für Mashrabjon durch technischen K.o.

Bilanz weiter verbessert

Nach diesem Erfolg sieht die Profi-Statistik von Mashrabjon Ruziboev wie folgt aus:

21 Siege ;

4 Niederlagen ;

1 Unentschieden.

Gabriel Miranda musste damit die zehnte Niederlage seiner Karriere hinnehmen.

Der Bruder von Nursulton Ruziboev macht den nächsten Schritt

Mashrabjon Ruziboev ist auch als jüngerer Bruder des UFC-Kämpfers Nursulton Ruziboev bekannt.

Die konstanten Leistungen in seinen letzten Kämpfen und der Sieg bei einer renommierten Promotion wie Open FC könnten ein wichtiger Schritt für seine weitere Karriere sein.

Weg zu den großen Promotions

Der überzeugende technische K.o. in der ersten Runde unterstrich erneut das hohe Niveau von Mashrabjon Ruziboev.

Sollte er dieses Tempo beibehalten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er in naher Zukunft die Aufmerksamkeit großer internationaler Promotions auf sich zieht und an hochkarätigeren Kämpfen teilnimmt.