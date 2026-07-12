Asienmeisterschaften: Gold-Double für Jonbibi Hukmova

Die U23-Leichtathletik-Asienmeisterschaften im chinesischen Ordos verlaufen für unsere Vertreter äußerst erfolgreich. Auch am jüngsten Wettkampftag erzielten unsere Athleten Spitzenleistungen und erweiterten die Medaillenbilanz unserer Delegation. Zamin.uz präsentiert die Details dieser erfreulichen Nachrichten.

Jonbibi Hukmova — zweifache Goldmedaillengewinnerin der Kontinentalmeisterschaft!

Im gestrigen Programm sicherten sich unsere Landsleute 1 Gold- und 1 Silbermedaille. Wieder einmal richtete sich die Aufmerksamkeit auf unsere talentierte Athletin Jonbibi Hukmova:

Gold-Double: Nach ihrem Sieg über 800 Meter bewies Jonbibi Hukmova nun auch über 400 Meter ihre Überlegenheit. Sie überquerte die Ziellinie in 51,19 Sekunden und sicherte sich damit ihre zweite Goldmedaille bei diesem Turnier.

Erfolgreiche Hürdenläufe: Im 400-Meter-Hürdenlauf erreichte Nurkhon Ochilova eine Zeit von 57,99 Sekunden und wurde mit der Silbermedaille des Turniers ausgezeichnet.

Gesamtwertung: Wir liegen hinter China und Japan!

Nach Abschluss des dritten Tages zeigt die usbekische Nationalmannschaft eine hervorragende Leistung. Unsere Delegation hält mit insgesamt 3 Gold- und 4 Silbermedaillen einen prestigeträchtigen dritten Platz in der Gesamtwertung, hinter den Gastgebern aus China und Japan.

Liste unserer Medaillengewinner:

Goldmedaillengewinner: Jonbibi Hukmova — 400 m (Lauf)

Jonbibi Hukmova — 800 m (Lauf)

Valeriya Gorbatova — Hochsprung