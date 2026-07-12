Asienmeisterschaften: Gold-Double für Jonbibi Hukmova

·0·Sport
Asienmeisterschaften: Gold-Double für Jonbibi Hukmova

Die U23-Leichtathletik-Asienmeisterschaften im chinesischen Ordos verlaufen für unsere Vertreter äußerst erfolgreich. Auch am jüngsten Wettkampftag erzielten unsere Athleten Spitzenleistungen und erweiterten die Medaillenbilanz unserer Delegation. Zamin.uz präsentiert die Details dieser erfreulichen Nachrichten.

Jonbibi Hukmova — zweifache Goldmedaillengewinnerin der Kontinentalmeisterschaft!

Im gestrigen Programm sicherten sich unsere Landsleute 1 Gold- und 1 Silbermedaille. Wieder einmal richtete sich die Aufmerksamkeit auf unsere talentierte Athletin Jonbibi Hukmova:

  • Gold-Double: Nach ihrem Sieg über 800 Meter bewies Jonbibi Hukmova nun auch über 400 Meter ihre Überlegenheit. Sie überquerte die Ziellinie in 51,19 Sekunden und sicherte sich damit ihre zweite Goldmedaille bei diesem Turnier.

  • Erfolgreiche Hürdenläufe: Im 400-Meter-Hürdenlauf erreichte Nurkhon Ochilova eine Zeit von 57,99 Sekunden und wurde mit der Silbermedaille des Turniers ausgezeichnet.

Gesamtwertung: Wir liegen hinter China und Japan!

Nach Abschluss des dritten Tages zeigt die usbekische Nationalmannschaft eine hervorragende Leistung. Unsere Delegation hält mit insgesamt 3 Gold- und 4 Silbermedaillen einen prestigeträchtigen dritten Platz in der Gesamtwertung, hinter den Gastgebern aus China und Japan.

Liste unserer Medaillengewinner:

Goldmedaillengewinner:

  • Jonbibi Hukmova — 400 m (Lauf)

  • Jonbibi Hukmova — 800 m (Lauf)

  • Valeriya Gorbatova — Hochsprung

Silbermedaillengewinner:

  • Nurkhon Ochilova — 400 m (Hürdenlauf)

  • Barnokhon Sayfullayeva — Hochsprung

  • Ayyubkhon Fayozov — Hammerwurf

  • Ibrohim Mahkamov — Dreisprung

LeichtathletikAsienmeisterschaftenJonbibi HukmovaUsbekistanSport
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Messi forderte Respekt vom Schiedsrichter: Was auf dem Platz gesagt wurde...Messi forderte Respekt vom Schiedsrichter: Was auf dem Platz gesagt wurde...Heute, 14:21Weltmeisterschaft: Schweiz kritisiert Schiedsrichterleistung im Spiel gegen Argentinien scharfWeltmeisterschaft: Schweiz kritisiert Schiedsrichterleistung im Spiel gegen Argentinien scharfHeute, 14:17Dana White enthüllt McGregors Verletzung: „Fünf Jahre sind kein Zuckerschlecken“Dana White enthüllt McGregors Verletzung: „Fünf Jahre sind kein Zuckerschlecken“Heute, 14:14Mashrabjon Ruziboev schlägt seinen Gegner in der ersten Runde k.o. (Video)Mashrabjon Ruziboev schlägt seinen Gegner in der ersten Runde k.o. (Video)Heute, 14:12Usbekische Box-Dominanz in Jakarta: Die meisten Boxer im Halbfinale!Usbekische Box-Dominanz in Jakarta: Die meisten Boxer im Halbfinale!Heute, 14:05Jude Bellinghams Tor und die „Spidercam“-Kontroverse: FIFA reagiert auf norwegische ProtesteJude Bellinghams Tor und die „Spidercam“-Kontroverse: FIFA reagiert auf norwegische ProtesteHeute, 13:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan