Die Besten von UFC 329 ermittelt: Wer erhielt die Leistungsboni?

In der berühmten T-Mobile Arena in Las Vegas endete das Turnier UFC 329, und die Organisation gab die besten Kämpfer und die Empfänger der Leistungsboni bekannt. Auch dieses Mal wurden hohe Prämien für den besten Kampf und die beeindruckendsten Leistungen vergeben.

Zudem erhielten mehrere Kämpfer, die vorzeitig gewannen, zusätzliche Geldprämien.

Was war der beste Kampf des Turniers?

Nach Entscheidung der UFC-Führung wurde Brandon Royval und Lone Kavana das Duell zwischen Fight of the Night bei UFC 329.

Dieser kompromisslose Kampf wurde von Fans und Experten als einer der spannendsten des gesamten Turniers bewertet.

Wer erhielt den Bonus für die beste Leistung?

Zwei Athleten wurden für ihre herausragenden Auftritte beim Turnier besonders ausgezeichnet.

Kämpfer, die einen Leistungsbonus erhielten:

Paddy Pimblett;

Bobby King.

Sie erhielten zusätzlich zu ihrem garantierten 100.000 US-Dollar Honorar einen weiteren Bonus.

Prämien auch für vorzeitige Siege

Für die Teilnehmer von UFC 329 gab es einen weiteren Anreiz.

Gemäß den Regeln der Organisation:

wer den Kampf vorzeitig beendete;

und das Wiegen ohne Probleme bestand,

erhielt jeder Athlet 25.000 US-Dollar als zusätzliche Prämie.

UFC 329 war ein unvergessliches Turnier

Das Turnier UFC 329 in Las Vegas bleibt nicht nur wegen der intensiven Kämpfe, sondern auch wegen einiger sensationeller Ergebnisse in Erinnerung.

Die am Ende des Turniers bekannt gegebenen Boni bestätigten erneut, dass die Aktivität im Oktagon und die harte Arbeit der Kämpfer, die den Fans eine tolle Show boten, angemessen gewürdigt wurden.