Die englische Nationalmannschaft hat sich nach einem hart erkämpften Sieg gegen Norwegen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft für das Halbfinale qualifiziert. Im Spiel im Stadion von Miami zeigte sich Englands Star Jude Bellingham erneut von seiner besten Seite und führte sein Team aus einer schwierigen Lage. Dieser Sieg bringt die „Three Lions“ in ein brisantes Halbfinalduell gegen Argentinien. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Das Spiel begann mit einem unerwarteten Szenario. Obwohl England den Ballbesitz kontrollierte, beeinträchtigte die drückende Hitze Südfloridas die Bewegungen der Spieler erheblich. Wie Goal.com berichtet, gelang Norwegen in der 36. Minute der Führungstreffer. Nach einer Flanke von Andreas Schjelderup prallte der Ball unglücklich an den Pfosten und landete im Netz. Erling Haaland und seine Teamkollegen hatten in dieser Situation auch etwas Glück.

Bellinghams „Meisterleistung“ und VAR-Entscheidungen

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit trat Jude Bellingham auf den Plan. Nach einem Zuspiel von Anthony Gordon kontrollierte er den Ball gekonnt und traf mit seinem schwächeren Fuß präzise in die untere Ecke. In der zweiten Halbzeit ging das Drama weiter. Obwohl der Norweger Torbjorn Heggem nach einer Ecke traf, annullierte das VAR-System das Tor, da Erling Haaland einen gegnerischen Verteidiger geschubst hatte.

Da in der regulären Spielzeit kein Sieger ermittelt werden konnte, ging es in die Verlängerung. Auch hier setzte Jude Bellingham ein Zeichen. Nachdem der Torhüter einen Schuss von Morgan Rogers abgewehrt hatte, reagierte Bellingham am schnellsten und erzielte den Siegtreffer. Die englische Defensive, insbesondere Dan Burn, stand in den verbleibenden Minuten sicher und brachte den Sieg über die Zeit.

Thomas Tuchels Unzufriedenheit

Trotz des Sieges verbarg Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel nach dem Spiel seine Unzufriedenheit nicht. Der deutsche Taktiker bezeichnete die Leistung seines Teams als „technisch mangelhaft“ und betonte, dass er mehr von seinen Schützlingen erwartet habe. Auch wenn das Ergebnis für Tuchel zählte, äußerte er ernsthafte Kritik am Spielstil und der Ordnung auf dem Platz.

Dennoch ist das Ergebnis für England das Wichtigste. Das Team trifft nun im Halbfinale in Atlanta auf das von Lionel Messi angeführte Argentinien. Es wird erwartet, dass dieses Spiel ein echtes Fest für Fußballfans weltweit wird. Jude Bellingham hat sich bereits zu Englands wahrem Anführer in diesem Turnier entwickelt.