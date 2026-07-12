Lionel Messi vor dem Duell gegen England: „Dieses Team hört nie auf zu glauben“

Die argentinische Nationalmannschaft hat sich nach einem harten Viertelfinalspiel gegen die Schweiz bei der WM 2026 für das Halbfinale qualifiziert. Die amtierenden Weltmeister unter der Führung von Lionel Messi stießen in der Partie in Kansas City auf unerwarteten Widerstand, zeigten jedoch Charakter und setzten ihren Lauf im Turnier fort. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die reguläre Spielzeit war reich an dramatischen Ereignissen. Obwohl die Schweizer Nationalmannschaft in Unterzahl spielte, bereitete sie den Argentiniern ernsthafte Probleme. Erst in der Verlängerung gelang es den Schützlingen von Lionel Scaloni, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen und einen 3:1-Sieg zu feiern. Laut Goal.com bringt dieser Sieg Argentinien einen Schritt näher an den zweiten Weltmeistertitel in Folge.

Nach dem Spiel gab Lionel Messi zu, dass der Sieg nicht leicht errungen wurde. „Ich bin sehr glücklich über den Sieg; es war ein Spiel unter echtem Druck. Wir wussten im Voraus, dass es intensiv werden würde. Dieser Sieg war lebensnotwendig, um eine Woche in Ruhe auf die nächste wichtige Phase vorbereiten zu können“, sagte der achtfache Ballon d'Or-Gewinner.

Historisches Duell: Messi zum ersten Mal gegen England

Im Halbfinale wartet auf Argentinien das von Thomas Tuchel trainierte England. Diese Begegnung in Atlanta ist von historischer Bedeutung für die Fußballwelt. Tatsächlich ist Lionel Messi in seiner über 20-jährigen Profikarriere und bei über 200 Länderspielen noch nie gegen die englische Nationalmannschaft angetreten.

Dieses Aufeinandertreffen wird Messis dritte Teilnahme an einem WM-Halbfinale sein. Der Star von Inter Miami, der 2022 in Katar triumphierte, muss nun auf dem Weg zu seinem nächsten Finale die disziplinierte englische Mannschaft unter dem deutschen Trainer überwinden. England beeindruckt bei diesem Turnier viele durch seine klinische Effizienz.

Lionel Messi äußerte sich über seine Social-Media-Kanäle auch zur Mentalität seines Teams. „Wir mussten wieder einmal leiden, aber dieses Team hört nie auf zu glauben. Wir sind wieder unter den vier besten Mannschaften der Welt! Auf geht's!“, schrieb der Spieler auf seiner Instagram-Seite.

Experten sind der Meinung, dass sich die argentinische Nationalmannschaft dadurch auszeichnet, auch dann einen Weg zum Sieg zu finden, wenn sie nicht ihr bestes Spiel zeigt. Dieser „Kampfgeist“ macht sie weiterhin zu einem der Top-Favoriten des Turniers. Nun richtet sich die ganze Welt auf das erste offizielle Aufeinandertreffen zwischen Messi und England in Atlanta.