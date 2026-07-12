Lionel Messis Zusammenstoß mit dem Schiedsrichter: Argentinien vor dem Halbfinale

Der amtierende Weltmeister Argentinien bestritt ein äußerst schwieriges Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft 2026 gegen die Schweiz. Obwohl die Schützlinge von Lionel Scaloni nach einer Verlängerung mit 3:1 gewannen und das Halbfinale erreichten, lag der Fokus nach dem Spiel nicht auf dem Ergebnis, sondern auf einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen Kapitän Lionel Messi und dem Schiedsrichter. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die nervöse Stimmung in der entscheidenden Phase des Spiels führte zu einem offenen Konflikt zwischen Lionel Messi und dem portugiesischen FIFA-Schiedsrichter Joao Pedro Pinheiro. Laut Goal.com war der Star von Inter Miami mit dem Verhalten des Unparteiischen während der Partie unzufrieden und stellte klare Forderungen an ihn. Die entsprechenden Aufnahmen sorgen in den sozialen Netzwerken für hitzige Diskussionen.

„Sprechen Sie mit Respekt mit mir“: Der Grund für den Konflikt

Der Vorfall ereignete sich während eines Freistoßes für die Schweizer Nationalmannschaft. Während Lionel Messi in der Mauer stand, soll Schiedsrichter Pinheiro in einem übermäßig aggressiven Ton mit den Spielern gesprochen haben. Der achtfache Ballon d'Or-Gewinner konnte dies nicht unkommentiert lassen und stellte den Schiedsrichter zur Rede.

Lippenleser konnten während der Übertragung genau entschlüsseln, was Lionel Messi dem Schiedsrichter sagte. Der argentinische Stürmer forderte: „Sprechen Sie ordentlich mit mir. Respektieren Sie mich. Ich habe Sie respektvoll angesprochen, das erwarte ich auch von Ihnen.“ Diese Situation unterstrich einmal mehr den enormen Druck in der K.o.-Phase der Weltmeisterschaft.

Joao Pedro Pinheiro gilt als einer der erfahrensten Schiedsrichter auf internationaler Ebene. Der 38-Jährige ist seit 2016 FIFA-Schiedsrichter und kam in prestigeträchtigen europäischen Wettbewerben zum Einsatz, darunter in der Champions League und beim UEFA Super Cup 2025. Doch der Zusammenstoß mit einer Legende wie Lionel Messi war eine besondere Bewährungsprobe für den Portugiesen.

Argentinien auf dem Weg zum Titel

Zum Spiel selbst: Die argentinische Nationalmannschaft musste alles aufbieten, um den starken Widerstand der Schweiz zu brechen. Tore von Julian Alvarez und Lautaro Martinez sicherten den Sieg der „Albiceleste“. Dieser Erfolg hält die Hoffnung der Argentinier aufrecht, als erstes Team seit Brasilien 1962 zwei Weltmeisterschaften in Folge zu gewinnen.

Lionel Messi steht nicht nur wegen seiner spielerischen Klasse im Mittelpunkt, sondern auch wegen seiner Führungsqualitäten auf dem Platz und seinem Einsatz für die Interessen seines Teams gegenüber den Schiedsrichtern. Viele Fans werten diese Aktion als einen Schritt zur Stärkung des Teamgeistes.

Nun erwartet die argentinische Nationalmannschaft im Halbfinale ein äußerst ernstes und prestigeträchtiges Duell gegen England. Es besteht kein Zweifel, dass dieses Spiel am Mittwoch im Fokus der weltweiten Fußballgemeinde stehen wird. Lionel Messi und seine Teamkollegen müssen auf dem Weg ins Finale erneut ihre beste Leistung abrufen.